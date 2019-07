Alessia Macari spopola con la sua nuova canzone e pensa al ritorno in tv

Alessia Macari sulla cresta dell’onda. L’ex vincitrice del Grande Fratello vip, fresca di matrimonio con Oliver Kgral, sta spopolando con la sua nuova canzone, che s’intitola: “Cambiamo continente”. Il brano già si candida ad essere un vero tormentone estivo.

La canzone (edizioni Noteum) è stato scritto dalla Macari con il producer Mario Fanizzi e Alessio Bernabei (ex dei Dear Jack).

Esclusiva TPI – Alessia Macari si sposa con il calciatore Oliver Kragl: le foto del matrimonio

La Cioci, come tutti amano definirla, ha dimostrato qualche anno fa di essere molto brava a cantare durante la sua partecipazione a Tale quale show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Adesso, Alessia è pronta a sfidare i big dei tormentoni estivi con la sua hit.

“Ho amato la musica”, aveva raccontato qualche tempo fa la Macari, che a Dublino (dove è cresciuta) ha studiato all’accademia di Bono Vox. Alessia, anche grazie alla musica, si candida ad essere una perfetta showgirl che può diventare, all’occorrenza, attrice o conduttrice.

Alessia Macari e Oliver Kragl vittime di fake news, i neosposini brindano alla faccia delle malelingue

Dopo il matrimonio con Oliver Kgral si è trasferita a Benevento lasciando Foggia, dove suo marito viveva poiché per diversi anni ha giocato nel Foggia. La Macari, però, per amore si aveva lasciato Roma per andare in Puglia. Verrebbe da dire: cambiando continente. Subito dopo la sua partecipazione al Gf Vip, però, non era ancora innamorata. Oliver l’ha corteggiata a lungo. Alla fine lei ha ceduto. Il resto è storia di questi giorni.

La prossima mossa della cantante? Potremmo vederla molto presto in tv. Non si sa, però, se in un reality o in un altro programma. Del resto ha già partecipato al Gf Vip e sembra che ci siano altri progetti in pentola. I beninformati, infatti, raccontano di un grande progetto che la vedrebbe protagonista. Di cosa si tratta? Mistero. Per adesso.