Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato: si sono conosciuti ad Amici

Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato e lo presenta su Instagram con una foto hot: in costume, si abbracciano e ridono felici. I due si sono conosciuti ad Amici.

“…e ridiamo insieme che ridiamo sempre, sempre, sempre…ma non basta mai!”, scrive la cantante, di nuovo felice dopo le indiscrezioni sulla sua ultima storia d’amore finita male.

L’uomo che ha restituito ad Alessandra la voglia di ridere è Stefano Settepani e anche lui arriva dal mondo di Amici: è un produttore esecutivo e, oltre che per il talent show, lavora per molti dei programmi condotti da Maria De Filippi.

I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte di Amici. L’amore, però, è sbocciato molti anni dopo.

Alessandra Amoroso ha partecipato all’edizione di Amici del 2009 e ha trionfato nella categoria “Cantanti”. Ha conosciuto Stefano Settepani nel 2015, però, quando si è recata negli studi del talent per salutare vecchi amici e colleghi.

Da allora, tra alti e bassi, stando al racconto di alcuni amici vicini alla coppia, i due farebbero praticamente coppia fissa. Fino a ora, però, hanno vissuto la loro storia d’amore nel più stretto riserbo.

Poi è arrivato il quarantatreesimo compleanno di lui e la cantante ha pubblicato una foto del loro bacio davanti alla torta. Con una frase d’accompagnamento che era una bellissima dichiarazione d’amore pubblica. “Non so cosa Dio ha in serbo per noi… so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa…”, ha scritto Alessandra Amoroso su Instagram.

Chi è Stefano Settepani

Classe 1976, Stefano Settepani, il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso, è nato a Milano, ma si è trasferito per lavoro a Roma. Il suo nome è strettamente legato a quello di Maria De Filippo: è molto conosciuto nel mondo della tv soprattutto per essere il produttore esecutivo di Amici di Maria De Filippi, ma il suo nome è legato anche a C’è posta per te e Tu si que vales.

Alle spalle ha un matrimonio finito da cui sono nate due figli.

Il suo volto è stato conosciuto dal pubblico televisivo per via di un litigio con Riccardo Marcuzzo, Riki ad Amici: nervoso per le richieste di preparare un pezzo in pochi giorni, aveva fatto il gesto dell’ombrello in diretta ed era stato espulso.

Alessandra Amoroso e la pausa dalla musica

Alessandra Amoroso, qualche tempo fa, ha annunciato il suo ritiro dalla musica dopo dieci anni di carriera praticamente ininterrotti. L’artista pugliese ha rivelato la sua volontà di prendersi una pausa dagli impegni in studio di registrazione e sul palco per dedicarsi alla famiglia e agli effetti.

E, ormai si sa, anche al nuovo amore.