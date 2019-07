Treni cancellati Roma Firenze, le cause della sospensione e dei ritardi

Treni cancellati e ritardi lungo la linea tra Roma e Firenze: sono emerse la cause della sospensione e quindi dei disagi ai viaggiatori di questa mattina, lunedì 22 luglio 2019. A darne notizia è stata Rfi, la società di Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce l’infrastruttura ferroviaria. all’origine del guasto che ha causato l’interruzione c’è un principio di incendio agli impianti che gestiscono la circolazione dei convogli.

Il principio di incendio, come comunicato dall’azienda, è stato peraltro provocato “da un atto doloso ad opera di ignoti” a una cabina elettrica dell’Alta velocità nei pressi della stazione di Rovezzano, a Firenze. Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici per rimediare alla sospensione. Ma il traffico è restato per ore “ancora fortemente rallentato nel nodo di Firenze con ripercussioni per la circolazione sulle linee alta velocità e convenzionale”.

Treni cancellati Roma Firenze, circolazione sospesa: le cause

L’incendio è scoppiato intorno alle 5.00. Sul posto si sono prontamente recati i vigili del fuoco e la Polizia ferroviaria (Polfer). Tempestivamente è stata bloccata la circolazione dei treni, a quell’ora ancora scarsa, ma appena i pompieri si sono resi conto che le fiamme potevano avere un’origine dolosa, sono stati avvertiti gli uomini della Digos e della Polizia scientifica che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

Nel dettaglio, dalle 5.40 è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città.

“È in corso – ha fatto sapere Rfi in mattinata – la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di Rfi”.

Treni cancellati Roma Firenze, in mattinata ritardi fino a 4 ore

Sono stati enormi i ritardi registrati a causa della sospensione della circolazione, sia per i treni provenienti da Nord, da Milano e Bologna, sia per quelli provenienti da Sud, da Napoli.

Sono poi spuntati ritardi anche di 3 o 4 ore per i treni alta velocità su tutti i grandi nodi metropolitani e con ripercussioni anche sul traffico regionale.

Il blocco della circolazione dei treni dell’alta velocità all’altezza di Firenze ha causato molti disagi anche ai passeggeri in partenza alla stazione Centrale di Milano, dove ad essere disorientati sono soprattutto gli stranieri, che faticano a comprendere la spiegazione fornita sui cartelloni in stazione. Si sono formate lunghe code nell’area dei binari.

In mattinata, intorno alle 10 circa facevano segnare ritardi fino a 4 ore i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il Sud. Era ad esempio di 240 minuti il ritardo segnalato nel treno 9975 Italo da Milano a Roma Termini delle ore 8.15, mentre era di tre ore il ritardo del Frecciarossa 9509 per Napoli centrale delle ore 7:20.

Rfi ha comunicato che i ritardi “si sono estesi a tutto il sistema alta velocità, con ripercussioni probabili per tutto il pomeriggio”. “I ritardi medi sono di 180 minuti su tutto il sistema Av” ed è “interessato dai ritardi anche il traffico regionale nei principali nodi metropolitani”.

25 treni cancellati dell’alta velocità di Trenitalia e Italo

Alle ore 10.40 risultavano cancellati 25 treni. Rfi che spiegato che “a causa del danno, si registra una forte riduzione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria. Per questo motivo, al momento sono stati cancellati 25 treni alta velocità, sia di Trenitalia sia di Italo”.