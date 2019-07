Treni cancellati o in ritardo sulla tratta Roma-Firenze: tutte le linee interessate

Treni cancellati, forti ritardi e disagi sulla circolazione ferroviaria nella tratta Roma-Firenze: è il primo bilancio di una mattina nera dei trasporti su rotaia in Centro Italia.

A partire dalle 05.40 di oggi, lunedì 22 luglio 2019, sono stati registrati notevoli problemi nella circolazione dei treni da Roma a Firenze e nella tratta inversa. Il motivo sta nell’incendio di una cabina elettrica dell’Alta velocità all’altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze.

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine e dalla Rete ferroviaria italiana, l’incendio è di natura dolosa. Per il gesto di qualcuno, quindi, in questo lunedì moltissimi pendolari stanno registrando problemi e disagi per raggiungere le loro destinazioni.

Ma quali sono i treni cancellati nella tratta Roma-Firenze? Quali invece hanno un notevole ritardo? Vediamoli insieme.

Treni cancellati tra Roma e Firenze, ecco le linee

Sono molti i treni interessati da cancellazioni in questo lunedì 22 luglio 2019, nella tratta tra Roma e Firenze. Cerchiamo di fare ordine:

Cancellato il treno interregionale 6726 (AREZZO-PRATO C.LE) nella tratta PONTASSIEVE-PRATO C.LE

Cancellato il treno interregionale 6719 (PRATO C.LE-FIRENZE CM)

Cancellato il treno interregionale 11657 (FIRENZE SMN-AREZZO) nella tratta FIRENZE SMN-PONTASSIEVE

Cancellato il treno interregionale 6706 (AREZZO-FIRENZE SMN)

Cancellato treno regionale 11983 (FIRENZE SMN–BORGO SAN LORENZO) nella tratta FIRENZE SMN-PONTASSIEVE

Cancellato treno regionale 11655 ( FIRENZE SMN-AREZZO)

Cancellato treno regionale 11675 (FIRENZE SMN-CHIUSI) nella tratta FIRENZE SMN-AREZZO

Rieffettuata intera tratta treno regionale 11657 (AREZZO-FIRENZE SMN)

Treno regionale 2304 (ROMA TERMINI-FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA): fermate straordinarie a Ponticino, Laterina. Bucine, Incisa, Rignano sull’Arno, S.Ellero, Pontassieve, Sieci, Compiobbi, Firenze Rovezzano.

Cancellato treno regionale 34055 ( FIRENZE SMN BORGO SL)

Cancellato treno regionale 6611 (PISTOIA – FIRENZE SMN)

Tutti i viaggiatori che da Firenze Santa Maria Novella sono diretti a Roma Tiburtina o Termini, a causa dei treni cancellati oggi sono autorizzati ad utilizzare treni alta velocità (ES/AV) 9685 e 9501 senza supplemento.

I treni interregionali FIRENZE SMN-ROMA TERMINI e FIRENZE SMN-TERONTOLA-FOLIGNO, percorreranno la linea lenta da FIRENZE SMN a AREZZO.

Cancellato treno regionale 6604 (CHIUSI – PISTOIA) nella tratta PRATO C.LE– PISTOIA

Cancellato treno regionale 6613 (PISTOIA-FIRENZE SMN)

Cancellato treno regionale 11986 (BORGO SAN LORENZO – FIRENZE SMN) nella tratta PONTASSIEVE – FIRENZE SMN

Cancellato treno regionale 11657 (FIRENZE SMN – AREZZO)

Cancellato treno regionale 3168 (CHIUSI – FIRENZE SMN) nella tratta AREZZO – FIRENZE SMN, viaggiatori utilizzano treno regionale 6744

Cancellato treno regionale 6714 (AREZZO-FIRENZE SMN)

Cancellato treno regionale 11659 (FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA-AREZZO)

Cancellato treno regionale 11680 (CHIUSI – FIRENZE SMN) nella tratta AREZZO – FIRENZE CAMPO MARTE

Cancellato treno regionale 6870 (BORGO SAN LORENZO-FIRENZE SMN)

Cancellato treno regionale 11653 (FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA-AREZZO)

Rieffettuata intera tratta treno regionale 6726 (AREZZO – PRATO C.LE )

Non finisce qui la lista dei treni cancellati nel corso della mattinata:

Cancellato treno regionale 21454 (BORGO SL-FIRENZE CAMPO MARTE)

Cancellato treno regionale 11939 (FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA- BORGO SAN LORENZO)

Cancellato treno regionale 23502 (MONTEVARCHI-PISTOIA) nella tratta MONTEVARCHI – FIRENZE RIFREDI

Cancellato treno regionale 23503 (FIRENZE RIFREDI-MONTEVARCHI)

Cancellato treno regionale 3164 (CHIUSI-FIRENZE SMN) nella tratta FIRENZE CAMPO MARTE-FIRENZE SMN, instradato da FIRENZE CAMPO MARTE a FIRENZE RIFREDI.

Cancellato treno regionale 11931 (FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA-AREZZO) nella tratta FIGLINE VALDARNO – AREZZO

Rieffettuato treno regionale 11666 (AREZZO- FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA) nella tratta FIGLINE VALDARNO – FIRENZE SMN

Cancellato treno regionale 3153 (FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA- FOLIGNO) da FIRENZE SMN a AREZZO

Cancellato treno regionale 3164 (CHIUSI-FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA) da FIRENZE CAMPO MARTE a FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA, instradato da FIRENZE CAMPO MARTE a FIRENZE RIFREDI.

Cancellato treno regionale 6636 (AREZZO – FIRENZE SMN) da FIGLINE VALDARNO a FIRENZE SMN

Ancora, tra i treni cancellati ci sono anche le seguenti linee:

Cancellato treno regionale 6637 (FIRENZE SMN – AREZZO) da FIRENZE SMN a FIGLINE VALDARNO

Cancellato intera tratta treno regionale 11978 (BORGO SAN LORENZO-FIRENZE SMN)

Cancellato treno regionale 6643 ( FIRENZE SMN-AREZZO)

Cancellato treno regionale 11662 (AREZZO-FIRENZE SMN)

Cancellato treno regionale 11666 (AREZZO-FIRENZE SMN)

Cancellato intera tratta treno regionale 11981 (FIRENZE SMN-BORGO SL)

Cancellato treno regionale 6802 (BORGO SL-FIRENZE RIFREDI) da Pontassieve a Firenze Rifredi

Cancellato treno regionale 11980 (BORGO SL-FIRENZE SMN) da Pontassieve a Firenze SMN

Cancellato treno regionale 11935 (FIRENZE SMN-BORGO SL) da Firenze SMN a Pontassieve

Treni in ritardo tra Roma e Firenze, ecco le linee

Moltissimi anche i treni in ritardo, sempre nella tratta Roma-Firenze.

Tra le linee interessate dai ritardi spiccano la 11750, la 3024, la 3022, la 6859 e la 11747.

I seguenti treni interregionali, invece, percorreranno la linea lenta da Firenze Santa Maria Novella ad Arezzo, con possibili ritardi:

3155 (FIRENZE SMN-TERONTOLA)

3157 (FIRENZE SMN-FOLIGNO)

2309 (FIRENZE SMN-ROMA TERMINI)

2306 (ROMA TERMINI-FIRENZE SMN)

2308 (ROMA TERMINI-FIRENZE SMN)

La situazione dei ritardi, tuttavia, si evolve molto velocemente. Per i dati in tempo reale, quindi, è consigliato visitare il sito ufficiale di Trenitalia.

