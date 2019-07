Temptation Island 2019: dove vedere in diretta tv e in streaming la quinta e ultima puntata

Stasera, lunedì 22 luglio 2019, va in onda su Canale 5 la quinta e ultima puntata di Temptation Island 2019, il popolare reality condotto da Filippo Bisciglia e leader degli ascolti durante queste calde settimane estive. Per le tre coppie ancora in gara è arrivato il momento del confronto finale. L’ultimo falò prima di decidere se tornare insieme a casa o dirsi addio per sempre. Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming l’ultima puntata di Temptation Island 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cosa succede in questa ultima puntata di stasera? Il viaggio nei sentimenti giunge al capolinea e per le tre coppie di fidanzati è il momento di iniziare a pensare al futuro e decidere cosa fare della propria storia.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Temptation Island 2019

Come sempre non mancheranno i colpi di scena, tra litigi, pianti e sfuriate. Tanti infatti i video che fidanzati e fidanzate hanno visto in queste tre settimane, durante le quali molti dei concorrenti si sono avvicinati ai single presenti nei villaggi.

In particolare le coppie che sono ancora nel programma e stasera avranno l’ultimo confronto sono Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni e infine Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

Sabrina si è avvicinata molto al single Sammy, e altrettanto ha fatto il suo fidanzato con la tentatrice Maddalena. Katia è sempre più gelosa di Vittorio, che si è legato a Vanessa. Tra Ilaria e Massimo, dopo le lacrime della scorsa puntata, tornerà l’amore? Lo scopriremo stasera, 22 luglio 2019, su Canale 5 con l’ultima puntata di Temptation Island 2019. Appuntamento dalle 21.20.

Ma come fare per vedere il programma in diretta tv e in streaming?

Temptation Island 2019 streaming ultima puntata | Dove vederlo in tv

Temptation Island è un programma che va in onda fedelmente su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e anche al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Temptation Island 2019 streaming ultima puntata | Dove vederlo in streaming

Non siete a casa questa sera e non volete perdervi l’ultima puntata di Temptation Island 2019? Non vi preoccupate, basta avere un pc, smartphone o tablet e potete seguire in diretta streaming la quinta puntata di Temptation Island usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.

Ma c’è di più. Se questa sera siete impegnatissimi e non potete seguire la diretta di Temptation Island, grazie al servizio on demand di MediasetPlay potrete recuperare in qualsiasi momento la puntata anche dopo la messa in onda.

Ma non solo. Tutte le clip, i video e le puntate intere di Temptation Island 2019 sono disponibili gratuitamente anche sulla piattaforma Witty Tv.

Temptation Island 2019 streaming | Coppie

Ecco i profili delle sei coppie (scoppiate e non) di Temptation Island 2019:

