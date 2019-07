Temptation Island 2019: le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera 22 luglio

Questa sera, lunedì 22 luglio 2019, va in onda su Canale 5 la quinta e ultima puntata di Temptation Island 2019, il popolare docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Ma quali sono le anticipazioni e cosa succede stasera?

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Per le coppie rimaste in gara è arrivato il momento del confronto finale. L’ultimo falò prima di decidere se rimanere insieme o lasciarsi per sempre, uscendo dal programma da soli o magari in compagnia di qualche bel tentatore.

Dopo 21 giorni divisi in due villaggi, i concorrenti di Temptation Island devono prendere una decisione. Tante cose sono cambiate nel corso di queste settimane, e molte certezze sono venute meno. Ecco allora tutte le anticipazioni della puntata di stasera, 22 luglio 2019.

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 anticipazioni | Ultima puntata

Il momento di tirare le somme è arrivato. Temptation Island 2019 arriva all’ultima puntata: anche questa sesta edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia ha registrato ascolti record, confermandosi una delle trasmissioni più amate dell’estate.

Sono solo tre le coppie rimaste in gioco che sono arrivate a quest’ultima puntata di stasera. Si tratta di Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni e infine Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

In questa quinta puntata ci sarà il loro falò di confronto finale, durante il quale dovranno decidere se tornare insieme o lasciarsi per sempre. Non mancheranno i colpi di scena, tra lacrime, sfuriate e incontri speciali con i tentatori e le tentatrici. Il viaggio nei sentimenti giunge così all’ultima tappa.

In particolare in questi 21 giorni a Temptation Island 2019 Sabrina si è avvicinata al single Sammy, con dei video a dir poco compromettenti che hanno fatto infuriare il suo fidanzato. Dal canto suo, anche Nicola si è legato alla single Maddalena, che ha raggiunto durante una notte in camera, dove non ci sono le telecamere.

Katia, che inizialmente sembrava molto libertina, adesso invece è molto gelosa del suo fidanzato Vittorio, e del rapporto che lui ha creato con la tentatrice Vanessa. Tanta gelosia anche per Ilaria nei confronti del suo compagno Massimo: “Non vedo l’ora di vederlo! Mi prudono le mani”, ha detto la ragazza.

Dove vedere l’ultima puntata di Temptation Island in streaming

Appuntamento dunque stasera 22 luglio 2019 su Canale 5 con l’ultima puntata di Temptation Island 2019.

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Temptation Island 2019 anticipazioni | Coppie

Ecco i profili delle sei coppie (scoppiate e non) di Temptation Island 2019:

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2019