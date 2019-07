🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island 2019

Torna stasera 22 luglio 2019 in tv su Canale 5 Temptation Island, il reality condotto da Filippo Bisciglia e giunto all’ultima puntata. Oggi finalmente sapremo cosa decideranno le tre coppie rimaste in gara: decideranno di restare insieme o lasciarsi per sempre?

Nel corso della puntata di oggi assisteremo all’ultimo falò: dopo il confronto, bisognerà decidere cosa fare del proprio futuro. Il viaggio nei sentimenti, durato 21 giorni, giunge al termine. È il momento di tirare le somme.

Il momento della resa dei conti è arrivato. Le coppie ancora in gara sono tre, vale a dire Katia Fanelli e Vittorio Collina, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni e infine Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

Nella puntata finale di stasera 22 luglio ci sarà l’atteso confronto finale. Quali coppie torneranno insieme e quali invece decideranno di lasciarsi per sempre?

Sabrina si è avvicinata molto al single Sammy, e altrettanto ha fatto il suo fidanzato con la tentatrice Maddalena. Katia è sempre più gelosa di Vittorio, che si è legato a Vanessa. Tra Ilaria e Massimo, dopo le lacrime della scorsa puntata, tornerà l’amore?

