Sciopero dei trasporti a luglio | Mercoledì 24 e venerdì 26

Sciopero dei trasporti mercoledì 24 e venerdì 26 luglio. Si fermerà il trasporto pubblico locale (auto, metro, ecc…), ma disagi ci saranno anche per ferrovie, porti e autostrade. Stop anche ai voli Alitalia. Lo sciopero nazionale, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, avrà una durata di 4 ore (con qualche eccezione) e si svolgerà in due giornate.

Previsti presidi mercoledì 24 in varie città e a Roma davanti al Mit per chiedere al Governo di avviare un confronto a 360 gradi sul settore dei trasporti.

Una settimana cruciale per gli italiani che vanno in vacanza, dunque, rischia di trasformarsi in una settimana d’inferno.

E il doppio sciopero dei trasporti a luglio, in pieno esodo estivo, manda intanto su tutte le furie i consumatori, con il Codacons che si dice pronto a denunciare i sindacati per “violenza privata” e chiede ai prefetti e al premier di precettare i lavoratori.

Come si svolgerà

Il 24 luglio lo stop del trasporto pubblico locale avrà modalità locali e fasce di garanzia: ad esempio a Milano, Torino e Firenze bus e metro a rischio dalle 18 alle 22, a Roma dalle 12.30 alle 16.30, a Bologna dalle 11 alle 15, a Napoli dalle 9 alle 13.

Per lo sciopero dei trasporti di fine luglio, possibili disagi anche per chi si sposta in auto: nelle autostrade lo stop il 24 scatterà nelle ultime 4 ore del turno per il personale addetto agli impianti, alla sala radio e alla viabilità, mentre per un intero turno per il restante personale (tra cui anche gli addetti ai caselli).

Nel trasporto ferroviario invece la protesta, mercoledì 24, durerà 8 ore, con treni a rischio dalle 9 alle 17.

Nel trasporto marittimo lo sciopero, sempre il 24, mette a rischio i traghetti e le navi da carico nell’arco dell’intera giornata, ma saranno garantiti le linee ed i servizi essenziali.

Fermi il 24 anche gli addetti all’autonoleggio, sosta e soccorso stradale (per 4 ore), i taxi (per un intero turno), il personale Anas, e anche gli addetti ai servizi di trasporto funerario (per l’intera giornata).

Sciopero degli aerei venerdì 26 luglio

Venerdì 26 toccherà invece al trasporto aereo, con uno stop di 4 ore dalle 10 alle 14, ad esclusione dei controllori di volo di Enav. Per la giornata è in calendario anche la protesta di 24 ore del personale Alitalia proclamata da Anpac, Anpav, Anp, Usb, Cub-Trasporti e Air Crew Committee.

Per scongiurare il rischio di uno stop alle partenze di chi deve viaggiare in aereo e la trasformazione di venerdì 26 luglio in un venerdì nero, il Ministero dei Trasporti ha già convocato per martedì i sindacati per affrontare le problematiche del trasporto aereo.