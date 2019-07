Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 22 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi, lunedì 22 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 22 luglio 2019: Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario

Più che segni fortunati, dovremmo parlare dei segni sfortunati di Paolo Fox perché questo sarà un lunedì tragico per molti segni dello zodiaco. Ma parliamo prima delle belle notizie.

Tra i pochi eletti vediamo l’Ariete che si farà carico d’energia per affrontare al meglio le sfide. Liberate la vostra ambizione e sete di potere, perché adesso il gioco si fa duro.

Questo è un periodo importante per i Gemelli, perché avete bisogno di rimettervi in piedi con tutte le energie di cui disponete. Non mollate proprio adesso che si è riaccesa la scintilla.

Giornata di forza per il Sagittario, questo è un periodo positivo che vi mette di buonumore, anche per l’amore. Chi è alla scoperta di nuovi sentimenti dovrà approfittare della posizione favorevole della luna fino a mercoledì per giocare al meglio le proprie carte.

Anche l’Acquario vivrà una giornata caotica che tutto sommato non gli dispiacerà, perché in fondo è un periodo interessante e state scegliendo le mosse future da fare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i molti segni che oggi invece non brilleranno di fortuna abbiamo il Toro in preda alla confusione, c’è troppa tensione e non riuscite a ragionare con lucidità ma se siete giovani dovreste già iniziare a pensare a cosa fare il prossimo autunno, le stelle ve lo consigliano.

Giornata intensa per il Cancro, non abbassate la guardia e tenetevi lontani dalle polemiche, in particolare quelle sentimentali perché questo è un periodo già complesso così com’è, non c’è bisogno d’alterare ancor di più la vostra condizione d’amore.

Intanto il Leone vivrà una settimana di alti e bassi, c’è soltanto bisogno di una ricca dose di pazienza. I nati sotto il segno della Vergine dovranno affrontare qualche situazione lasciata in sospeso e affrontare la resa dei conti.

Giornata sottotono per la Bilancia, lo Scorpione ha bisogno di una pausa di riflessione per capire cosa vuole dalla vita. Giornata d’angoscia lavorativa per il Capricorno, mentre i Pesci dovranno fare attenzione alle proprie finanze fino a mercoledì.