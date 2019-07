Oroscopo di oggi 22 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 22 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 22 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 22 luglio 2019

Ariete

Cari Ariete, giornata movimentata per voi sarà quella di oggi. Non è il vostro periodo fortunato, avete il litigio facile e la serenità sembra essere lontana anni luce. Non dovete allarmarvi troppo, l’estate è ancora lunga e avrete tempo per rilassare i nervi, magari andando in ferie anticipatamente.

Toro

Cari Toro, le stelle saranno generose nei vostri confronti e con il giusto supporto di Venere potrete concedervi a una grande ondata d’amore. L’importante è non rimanere con le mani in mano lasciando la palla agli altri, dovete passare anche voi all’attacco perché giocare soltanto in difesa non vi porterà alla vittoria.

Oroscopo di oggi 22 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, c’è troppo caos nella vostra vita, avete bisogno di dare una sistemata prima che sia troppo tardi. Siete sommersi dai dubbi e la cosa non vi rallegra, ma proprio da oggi la soluzione potrebbe capitare a portata di mano.

Cancro

Cari amici del Cancro, sarà una giornata positiva per voi, le stelle vi sorridono e vogliono aiutarvi a prendere in mano la situazione. Dovete imparare a dire la vostra, spiegare cosa vi passa per la testa e illustrare le vostre idee, soprattutto per il bene della vostra carriera.

Leone

Cari Leone, la Luna bacia il vostro segno e vi aiuterà a raggiungere la serenità di cui avete bisogno. Sono stati giorni difficili e ogni tanto avete pensato di mollare, ma siete animali fieri e non potete cedere proprio adesso, non dopo aver lottato così a lungo.

Oroscopo di oggi 22 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, questo sarà un lunedì complicato per voi che invece speravate di iniziare la settimana al meglio. Purtroppo le difficoltà si paleseranno e tutte insieme, la vostra famiglia potrebbe c’entrare qualcosa con il vostro pessimo umore.

Bilancia

Cari Bilancia, lunedì d’amore per voi che siete più confidenti e audaci di prima, volete approfittare di questa positività per portare a casa una vittoria e ne avete proprio bisogno. Non lasciatevi scoraggiare da chi non crede in voi, non avete bisogno di ascoltare il parere altrui, potete farcela perfettamente da soli.

Scorpione

Cari Scorpione, siete piuttosto giù di morale in questo periodo e non riuscite a capire perché, un’attenta analisi di coscienza potrebbe farvi vedere il marcio là dove i vostri occhi non riescono ad arrivare. Dovreste cambiare atteggiamento o rischiare di allontanare chi vi vuole bene.

Oroscopo di oggi 22 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, grande spazio all’amore quest’oggi, soprattutto se siete single! Le stelle vi spingeranno verso nuovi incontri, dovete rispolverare il vostro armadio, calzare qualche outfit interessante e darvi alla pazza gioia perché ne avete davvero bisogno.

Capricorno

Cari Capricorno, la tristezza è la vostra costante. Qualche problema vi assilla, non riuscite a trovare una soluzione e per questo ve la prendete con chi vi circonda. Possibile crisi di nervi questo lunedì, la routine vi soffoca.

Acquario

Cari Acquario, giornata piacevole per voi sarà quella di oggi, niente può distruggere il vostro equilibrio mentale, eccetto forse i vostri famigliari che tentano in lungo e in largo d’impicciarsi dei vostri affari.

Pesci

Cari Pesci, inutile fasciarsi la testa prima di esservela rotta. Va bene essere lungimiranti, ma non deprimersi prima del dovuto. Niente è certo e non dovete dare niente per scontato, lottate fino alla fine e vedrete che i risultati arriveranno.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.