Oroscopo di domani 23 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, martedì 23 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 23 luglio 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, qualche problema in amore, soprattutto se ultimamente tenete due piedi in una scarpa. Non è facile infatti districarsi tra due storie contemporaneamente, forse è il caso di prendere una decisione su chi volete al vostro fianco.

Toro

Cari Toro, quella di domani 23 luglio è una giornata all’insegna del nervosismo. Mantenete la calma per evitare inutili discussioni. In amore le tensioni con il partner non si placano. Potreste essere chiamati a breve a dover decidere se proseguire o meno questa relazione.

Oroscopo di domani 23 luglio 2019 | Gemelli

L’oroscopo di domani vi vede particolarmente stanchi e stressati. I problemi e le tensioni non accennano a placarsi e voi avreste proprio bisogno di una bella pausa. Valutate se è il caso di cambiare scelte e modo di fare, senza trascurare il partner.

Cancro

Amici del Cancro, per i single, complice il caldo e l’estate, è tornata una gran voglia di amare e rimettersi nuovamente in cerca dell’anima gemella. Se invece siete fidanzati, attenti a come vi esprimete: ci vuole davvero poco per farvi litigare, basta anche una parola di troppo.

Leone

Domani l’oroscopo vi vede come uno dei segni più fortunati. Approfittatene per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno un agosto indimenticabile.

Oroscopo di domani 23 luglio 2019 | Vergine

Prosegue per il vostro segno un periodo davvero positivo. L’oroscopo domani vi vede pieni di energia e voglia di fare. In amore le cose migliorano dopo un periodo negativo. Attenti a non riversare lo stress accumulato sul lavoro nella vita sentimentale.

Bilancia

Cari Bilancia, è il momento di recuperare a livello sentimentale dopo un periodo difficile sotto molti punti di vista, soprattutto in amore. Le discussioni vi accompagnano da tempo, adesso è il momento di risolverle.

Scorpione

Lo stress non è mancato ultimamente, per questo avete bisogno al più presto di staccare la spina e ricaricare le pile. Un bel viaggio è l’ideale. In generale mantenete la calma per evitare inutili tensioni, specie con i colleghi.

Oroscopo di domani 23 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo per la giornata di domani vi vedono vogliosi di cambiare la vostra vita, lanciandovi senza timore in nuove avventure. D’altronde i problemi non mancano, e dunque non vedete l’ora di allontanarvi.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza, sia sul lavoro che in famiglia. Una tensione che si può riversare anche nei rapporti con il partner. Mantenete la calma.

Acquario

Cari Acquario, complice il caldo, nella giornata di domani 23 luglio 2019 siete particolarmente bisognosi di sentirvi liberi e indipendenti. Questo però potrebbe portarvi ad essere scontrosi e nervosi con chi vi sta attorno. Inoltre siete troppo distratti.

Pesci

Prosegue per il vostro segno secondo l’oroscopo un periodo davvero positivo, anche se non mancano le tensioni a livello sentimentale. Se avete vissuto una crisi in amore, potrebbe dover sopportare ancora delle scorie. Cercate di chiarirvi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 23 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

