Notizie di oggi Agenda 22 luglio 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 22 luglio 2019

Agenda politica

Decreto sicurezza bis: inizia l’esame del provvedimento in aula alla Camera.

Napoli: il presidente della Camera Roberto Fico visita l’istituto penale minorile dell’Isola di Nisida.

Palermo: il ministro Toninelli inaugura i lavori di ampliamento e adeguamento sismico del terminal passeggeri dell’aeroporto.

Firenze: firma del protocollo d’intesa tra Viminale e Regione Toscana per l’attuazione del numero unico di emergenza europeo 112, con il ministro Salvini.

Notizie di oggi: agenda esteri

Grecia: il parlamento vota la fiducia sul nuovo governo di Kyriakos Mitsotakis.

Malta: visita del presidente della Commissione europea uscente Jean-Claude Juncker che incontra il primo ministro Joseph Muscat.

Spagna: dibattito di investitura del nuovo esecutivo di Pedro Sanchez.

Stati Uniti: visita del primo ministro pakistano Imran Khan a Washington.

Agenda economica

Bce: dati trimestrali su deficit e debito governi.

Banca d’Italia: pubblicazione del bollettino statistico ‘Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia’

Turchia-Italia: Tria incontra il collega turco Berat Albayrak e una delegazione di imprenditori turchi e italiani.

Confindustria: evento ‘Diamo Credito all’Italia’, a Bari con il presidente Vincenzo Boccia.

Agenda cronaca

Milano: apertura della camera ardente in tribunale per Francesco Saverio Borrelli, ex Procuratore capo di Milano.

Arte: il ministro Bonisoli interviene all’inaugurazione del restauro della Chiesa ipogea di San Sepolcro.

Notizie di oggi: agenda sportiva

Ciclismo: oggi giorno di riposo per il Tour de France.