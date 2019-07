“Ho contratto il batterio mangiacarne”: rivelazione shock di Nina Moric di ritorno da Zanzibar

Paura per Nina Moric dopo aver appreso di aver contratto il batterio mangiacarne. La showgirl croata ha raccontato sui social la sua spiacevole disavventura durante un viaggio a Zanzibar insieme al fidanzato, l’ex gieffino Luigi Favoloso.

Già durante la permanenza in Africa, la ex moglie del re di paparazzi Fabrizio Corona aveva accusato un malore. Raccontando quanto accadutole, la ex modella ha spiegato ai suoi follower (oltre 550mila su Instagram) di essere disperata.

“Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all’osso – ha raccontato la Moric – Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia”.

Secondo quanto ricostruito, la showgirl avrebbe contratto il batterio bevendo dell’acqua del rubinetto durante il suo viaggio a Zanzibar insieme al compagno e al figlio Carlos, 16 anni, avuto da Corona.

“Mi hanno detto che dovrò prendere degli antibiotici… Tutto a me deve succedere… sono una donna fortunata”, aveva detto la Moric, che sta nel frattempo continuando la cura, sul suo profilo Instagram.

A spiegare per primo quanto stava succedendo alla 43enne di Zagabria era stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello 15, Luigi Favoloso, raccontando di sintomi quali sudorazione e vomito.

Al momento la Moric soffrirebbe di costipazione e di una grave mancanza di ferro, così come lei stessa ha fatto sapere in uno dei suoi ultimi video sui social. Ora starebbe la ex modella croata starebbe meglio.

