Qual è il programma di oggi, lunedì 22 luglio 2019, dei Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju, in Corea del Sud? Una domanda che tanti appassionati si fanno, alla vigilia dell’undicesima giornata di gare.

Anche oggi infatti proseguiranno le gare in vasca, partite ieri con lo straordinario bronzo di Gabriele Detti nei 400 stile libero. Il nuotatore italiano ha confermato il bronzo di due anni fa a Budapest nei 400 sl portando il record italiano a 3’43″23, alle spalle di Sun Yang, iridato per la quarta volta di fila, e dell’australiano Mack Horton che ha poi, durante la cerimonia di premiazione, mandato in scena una clamorosa protesta, rifiutandosi di salire sul podio in polemica col vincitore, da anni al centro di accuse doping.

Anche oggi, 22 luglio, sono tante le gare interessanti in programma. Soprattutto le finali: i 100m rana maschili, i 100m farfalla femminili, i 50m farfalla maschili e i 200m misti femminili.

Tutto il Mondiale 2019 di nuoto verrà trasmesso in chiaro (gratis) dalla Rai (RaiSport). Ma qual è il programma completo? Quali gare ci sono oggi?

Ecco tutte le gare in calendario oggi, lunedì 22 luglio 2019, alla 18esima edizione dei campionati mondiali in corso a Gwangju.

Mondiali nuoto 2019 programma di oggi, 22 luglio: batterie

Partiamo dalle batterie: ecco le gare di oggi con i rispettivi orari. Accanto a ogni gara, gli atleti italiani in concorso:

03:00 100 dorso donne con Margherita Panziera (6) e Silvia Scalia (7)

03:20 100 dorso uomini con Thomas Ceccon (5) e Simone Sabbioni (7)

03:38 100 rana donne con Arianna Castiglioni (5) e Martina Carraro (6)

03:57 200 stile libero uomini con Filippo Megli (7)

04:23 1500 stile libero donne con Giulia Gabrielleschi (2) e Simona Quadarella (2)

Mondiali nuoto 2019 programma di oggi, 22 luglio: semifinali e finali

13:02 FINALE 100 rana uomini (ev. Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli)

13:10 FINALE 100 farfalla donne (ev. Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi)

13:18 SEMIFINALE 100 dorso uomini (ev. Thomas Ceccon e Simone Sabbioni)

13:29 SEMIFINALE 100 rana donne (ev. Arianna Castiglioni e Martina Carraro)

13:47 FINALE 50 farfalla uomini (ev. Piero Codia)

13:54 SEMIFINALE 100 dorso donne (ev. Margherita Panziera e Silvia Scalia)

14:12 SEMIFINALE 200 stile libero uomini (ev. Filippo Megli)

14:25 FINALE 200 misti donne (ev. Ilaria Cusinato)

