Enrico Mentana costretto a lasciare la diretta del TG: incendio in studio

Incendio nello studio del Tg di La7. Il conduttore Enrico Mentana si scusa: “Concludo il Tg in un altro studio, fiamme permettendo”.

Un imprevisto in casa La7 nella serata del 22 luglio, il servizioè stato interrotto alle 20:35.

“Ci vediamo domani sera, fiamme permettendo”. Non scherzava pochi istanti fa Enrico Mentana, quando si è congedato dagli ascoltatori del suo TG in uno studio diverso da quello in cui aveva iniziato a leggere le notizie.

L’incendio è scoppiato nei locali di via Umberto Novaro a Roma.

Mentana è arrivato fino alla pubblicità con i locali pervasi di fumo e i pompieri che sono corsi dietro le telecamere. “Non può finire la trasmissione”, gli hanno spiegato.

E così lui è sceso al primo piano, dove non sono arrivati né fuoco né fiamme: “Scusatemi per questa chiusura inconsueta…”. Poi andando via: “Spero domani di avere nascita lo lo studio per poter trasmettere il mio tg”.

Non scherzava.

Mentana ha appena postato su Instagram foto e video della situazione, con il commento “il mio povero studio” (Per quei webeti, come li chiamerebbe il Direttore, che stanno avanzando ipotesi fantasiose e dubbi sull’incendio che ha riguardato lo studio del #tgla7. Non state bene) pic.twitter.com/7wsm1I8yph — Ange.Vetrano (@angevetrano) July 22, 2019

Nei minuti finali del #tgla7 il direttore #Mentana annuncia fiamme nello studio

Poi manda la pubblicità e scende eroicamente negli studi di #inonda pur concludere le notizie e lasciarci il suo mitico "A DOMANI SERA BUONASERA" NUMERO UNO…sempre! pic.twitter.com/qBfFoceihE — Emy Bell (@EmyBellBell) July 22, 2019