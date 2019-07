Maddalena Vasselli, chi è la tentatrice di Temptation Island 2019: età, vita privata, Instagram, curiosità

Maddalena Vasselli è una tentatrice di Temptation Island 2019, il popolare reality condotto da Filippo Bisciglia. La splendida ragazza single, durante le tre settimane all’interno del villaggio dei fidanzati, si è avvicinata a Nicola Tedde, il fidanzato di Sabrina, facendo ingelosire la sua compagna. Ma chi è Maddalena Vasselli? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Maddalena Temptation Island: chi è

Maddalena ha 33 anni ed è di Roma. Attualmente lavora come rappresentante per un’importante multinazionale. Nel corso della sua esperienza come tentatrice di Temptation Island 2019 ha dimostrato di essere una ragazza vulcanica, dal carattere forte.

Disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole, nel corso delle settimane si è avvicinata sempre più a Nicola, mandando su tutte le furie la sua fidanzata Sabrina Martinengo, la quale però nel frattempo si è legata al single Sammy.

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

Maddalena è single, ma in passato ha avuto storie importanti. Ha infatti una figlia di 13 anni, avuta dunque quando era poco più che una ragazza. Con il padre della piccola Maddalena si è anche sposata, ma il matrimonio tra i due è durato poco.

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Nel suo passato sentimentale anche una relazione con Federico Manzolli, l’ex marito di Sabrina Ghio, protagonista di Amici di Maria De Filippi e di Uomini e Donne. Si definisce dinamica allo stato puro e vive la vita ad alta velocità.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 2mila persone.

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Temptation Island 2019: tutte le coppie