Da ormai quattro giorni i rumors su una possibile convivenza tra Bradley Cooper e Lady Gaga si fanno sempre più insistenti, ma qual è la verità sulla coppia?.

La rivista di gossip statunitense In Touch ha piazzato in copertina Bradley Cooper e lady Germanotta con il titolo: “Gaga ha traslocato”. Specificando poi: “Bradley ha reso tutto ufficiale”.

Per la rivista di gossip non ci sarebbero dubbi: Bradley Cooper e Lady Gaga vivono insieme nella casa di New York dell’attore di Philadelphia. Appena diffusa l’indiscrezione, i fan che hanno iniziato a sognare quando la star di Hollywood e la diva del pop americano hanno recitato e cantato insieme nel film A star is born per la prima volta, sono letteralmente impazziti. Gli ammiratori dell’attore e della cantante, infatti, vorrebbero che i due si amassero anche nella vita reale, proprio come nel film, che racconta la storia travolgente tra un cantante rock di fama internazionale in decadenza e la nuova star della musica pop americana, Ally, interpretata da Gaga (per la prima volta sul grande schermo).

Ma le cose non sono così semplici: dopo l’indiscrezione diffusa dalla rivista ancora nessuno ha confermato l’effettiva convivenza tra Bradley Cooper e Lady Gaga, e ancora non conosciamo la verità sulla coppia.

Eppure ci sono alcune elementi che potrebbero aiutare a ricostruire la vicenda, e che ci fanno pensare che sia tutto vero.

È notizia di questi giorni, infatti, che Bradley Cooper e la ex fidanzata Irina Shayk, da cui l’attore si è separato circa tre mesi fa dopo quattro anni di fidanzamento, abbiano deciso di condividere l’affidamento della figlia Lea, motivo per cui Bradley vivrà a New York.

Secondo quanto riportato da una rivista statunitense, dopo un lungo periodo di dialogo e contrattazione i due ex avrebbero raggiunto un compromesso. Dividere il tempo della figlia Lea, e costringerla a viaggiare tra New York e Los Angeles, dove dimora lui, sarebbe troppo per la piccola di due anni.

Così Bradley ha deciso di sacrificarsi e di vivere a New York, città in cui vive mamma Irina, per stare vicino a Lea e non costringere la modella a trasferirsi in California.

Ma la decisione di Bradley fa pensare che l’attore abbia ottenuto, con questa scelta, due piccioni con una fava: la vicinanza a Lea e la convivenza con Lady Gaga.

Se secondo i tabloid è proprio New York la città dove Bradley e lady Germanotta vogliono vivere insieme, è allora possibile che nella casa dove si trasferirà lui per la figlia ci sia spazio anche per la cantante, che è, tra l’altro, originaria della grande mela. Tutto tornerebbe, considerando anche che, aldilà del gossip sulla convivenza, Bradley Cooper e Lady Gaga continuano a mantenere un rapporto solido anche in pubblico. Lo rivelano gli amici dei due e le diverse fonti che li vedono spesso apparire insieme: l’ultima volta proprio a New York, dove Bradley è arrivato per assistere allo spettacolo di lei all’Apollo Theatre, a Brooklyn, il giorno seguente alla performance musicale in cui lui si era esibito con la Philadelphia Orchestra nella città della Pennsylvania, a cui Gaga aveva a sua volta assistito.

Se insomma non ci sono ancora prove concrete, immagini o dichiarazioni ufficiali a conferma della convivenza, questi elementi fanno pensare che la relazione tra i due si stia facendo sempre più concreta. E che la voglia dei due di stare vicini non sia solo un gossip o una fake news.

