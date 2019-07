La meccanica delle ombre, tutto quello che c’è da sapere sul film: trama, cast e streaming

La meccanica delle ombre è un thriller del 2016 diretto da Thomas Kruithof. Di produzione franco-belga, la pellicola vede come protagonisti François Cluzet e Alba Rohrwacher.

Distribuita nei cinema francesi l’11 gennaio 2017, in Italia La meccanica delle ombre è arrivato dal 6 aprile dello stesso anno ed è atteso su Rai 3 in prima tv lunedì 22 luglio 2019.

Vediamo di cosa parla il film e qual è il suo cast.

La meccanica delle ombre film | Trama

Di cosa parla La meccanica delle ombre? Duvall è un contabile, un uomo molto preciso nel suo lavoro, ma viene ingiustamente licenziato.

Consolandosi con l’alcool, Duvall ha difficoltà a trovare un altro impiego così accetta senza troppe domande un nuovo impiego: trascrivere delle intercettazioni telefoniche per conto di una misteriosa organizzazione.

Duvall rimarrà presto invischiato in un pericoloso intrigo che vedrà coinvolti i servizi segreti e le alte sfere del governo francese.

La meccanica delle ombre film | Cast

Chi vediamo nel cast de La meccanica delle ombre? François Cluzet interpreta il protagonista Duval. L’attore francese è conosciuto per diverse pellicole come Chocolat, Hotel cinque stelle, Parigi, Piccole bugie tra amici, Quasi amici e Il medico di campagna.

Al suo fianco abbiamo Alba Rohrwacher che interpreta Sara; l’attrice italiana è conosciuta per aver recitato ne La solitudine dei numeri primi, Perfetti sconosciuti e The Place.

Ne La meccanica delle ombre vediamo anche Denis Podalydès, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Daniel Hanssens e Bruno Georis.

La meccanica delle ombre film | Streaming

Dove vedere allora La meccanica delle ombre? Il film viene trasmesso in prima tv lunedì 22 luglio 2019 su Rai 3. A partire dalle ore 21:20, potrete trovare il thriller sui piccoli schermi della Rai pigiando il tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire La meccanica delle ombre in streaming può accedere a RaiPlay e selezionare il film per la diretta.