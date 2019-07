Oggi è un giorno importante per tutto il Regno Unito: il piccolo George di Cambridge compie sei anni, e tutti vorrebbero celebrare il suo compleanno, persino Leone Ferragni, il figlio di Chiara.

George Alexander Louis di Cambridge, il primogenito di William e Kate, è nato il 22 luglio 2013, alle 15.24, al Saint Mary Hospital di Londra. George ha il destino del re impresso nello sguardo, con quell’aria sempre un po’ sprezzante, ormai diventata sua caratteristica riconosciuta da tutti. Tanto che è diventato protagonista di una serie di meme nati proprio per scherzare su di lui.

In occasione del suo sesto compleanno, Kate Middleton ha diffuso alcune immagini del piccolo George, che lo immortalano in alcuni momenti importanti. Dai suoi primi anni di vita sino ad oggi: biondo e tenero e sempre in abiti impeccabili.

Ma i fan italiani dei duchi di Cambridge, non troppo abituati a guardare così tanti immagini del principe, hanno notato qualcosa a cui nessuno aveva mai fatto caso prima: ci sono tante, fin troppe somiglianze con un principe nostrano, ovvero il figlio di Chiara e Fedez: Leone Lucia. Chi l’avrebbe mai detto?E invece è proprio così: anche se Leone Ferragnez ha poco più di un anno, ci sono tante caratteristiche in comune tra George di Cambridge e Leone Ferragni.

Innanzitutto, la capigliatura: entrambi sono biondi e George di Cambridge, soprattutto quando era quasi un neonato, aveva gli stessi capelli chiari e dorati di Leone. Ma non solo: i due assumono spesso atteggiamenti simili, sono vestiti come i rispettivi padri, hanno entrambi un’aria divertita o sperduta, e alcune pose in cui sono stati ripresi dalle rispettive madri, Chiara Ferragni e Kate, sono praticamente identiche. Le cuffie per ascoltare la musica, l’aria felice in braccio al papà, l’atteggiamento da principini che salutano i “follower”, insomma, un talento innato per la “popolarità” che accomuna entrambi, nonostante le tante differenze. In uno scorre sangue più, nell’altro sangue pop.

E tra i follower di entrambe le coppie, sono in molti a preferire il principe nostrano, Leone. I fan italiani non possono fare a meno di pensare che sia lui il nostro George, il principe più amato d’Italia con l’aria simpatica e sorridente che fa sognare e divertire tutti.

