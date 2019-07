Film da vedere al cinema quest’estate, tutte le pellicole in programmazione da luglio a settembre per l’estate 2019

FILM DA VEDERE – Chi dice che il cinema va in vacanza forse non ha mai frequentato l’ambiente per davvero. Non c’è niente di più bello che sedersi in poltrona, al fresco e lontani dal mondo, per immergersi in una fantastica avventura sul grande schermo. Ma soprattutto a smentire la teoria che d’estate non si va al cinema è la programmazione, ricca di appuntamenti – anche importanti per i cinefili più appassionati – e che promette forti emozioni per questo 2019.

Dopo aver portato sul grande schermo il quarto capitolo di Toy Story, vediamo cosa ci riserva quest’estate con i film più attesi di questa stagione.

Film da vedere al cinema quest’estate | Luglio

La prima settimana di luglio vede in sala l’appuntamento con la bambola dell’orrore: Annabelle 3 arriva in sala dal 3 luglio, mentre dal giorno dopo trovate Restiamo amici, Ti presento Patrick e Yesterday di Danny Boyle, una pellicola che combatte l’attesa del prossimo James Bond.

Il 10 luglio è la volta di una nuova avventura del giovane Peter Parker con SpiderMan: Far from Home, sequel diretto del primo capitolo postumo ad Avengers Endgame. Nello stesso weekend, sono attesi al cinema Una famiglia al tappeto, Monos, The golden glove e Welcome Home.

Dalla settimana seguente, a partire dal 18 luglio, arrivano al cinema Atto di fede, Edison – L’uomo che illuminò il mondo, La piccola boss e Serenity, un thriller per Matthew McConaughey e Anne Hathaway e diretto da Steven Knight.

L’ultima settimana di luglio, dal 25, sarà animata dal prossimo Men in Black: International, Nureyev: The white crow e The Boy 2.

Film da vedere al cinema quest’estate | Agosto | 2019

Ad agosto è la volta di altri appuntamenti interessanti al cinema. Il primo agosto è la volta di Hotel Artemis, Nevermind e Dolcissime, mentre il weekend successivo (8 agosto) arriva il nuovissimo capitolo di Fast & Furious – Hobbs & Shaw insieme a Il sole è anche una stella e The Quake – Il terremoto del secolo.

Dal 14 agosto al cinema arrivano i film Il nido, Isabelle e Crawl – Intrappolati.

Il 21 agosto è una data importante per chi ha amato i classici Disney e in particolare Il Re Leone: nelle sale arriva la nuova trasposizione in live-action che verrà i protagonisti della Savana in carne ed ossa. Nello stesso weekend, al cinema arrivano anche Booksmart, La rivincita delle sfigate, L’ospite e Ma.



Dal 29 agosto invece sono attesi al cinema i film Attacco al potere 3, Genitori quasi perfetti, Photograph, Stuber, The Rider e Teen Spirit, il curioso film con protagonista Elle Fanning.

Film da vedere al cinema quest’estate | Settembre

A settembre torna la grande azione con degli appuntamenti interessanti.

Il primo weekend di settembre porta al cinema i film Martin Eden, il secondo capitolo di IT e la terrificante avventura con il pagliaccio Pennywise, La fattoria dei sogni e Mio fratello rincorre i dinosauri.

La seconda settimana di settembre, dal 12, vede al cinema Al Capone, Angry Birds 2, Il regno e Tutta un’altra vita.

Il 17 settembre è la volta del documentario di Chiara Ferragni – Unposted, un prodotto sponsorizzato in lungo e in largo dalla bionda influencer sul suo account Instagram e che i suoi follower attendono con ansia.

Dal 19 settembre vediamo al cinema i film Artemis Fowl, Selfie di famiglia e l’attesissimo C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino.

L’ultima settimana del mese invece vede arrivare al cinema Dora e la città perduta, il live-action del celebre cartone animato Dora l’esploratrice. Con Dora, arrivano al cinema anche Io, Leonardo, Le regine del crimine, Red Snake e Tolkien. E ancora il documentario su Diego Maradona.

Quindi, quando vi ponete la domanda “cosa vedere al cinema quest’estate”, da oggi avrete soltanto l’imbarazzo della scelta.