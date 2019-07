Elisa Isoardi bastonata sui social: “I bambini non si baciano sulla bocca” | Foto

Elisa Isoardi è finita di nuovo nella bufera per via di una foto pubblicata sui social in cui si vede dare un bacio in bocca a un bambino. La conduttrice de La prova del cuoco è stata presa di mira dagli haters su Instagram in quanto non sarebbe buon uso avere contatti così intimi con i più piccoli.

La 36enne piemontese ha pubblicato lo scatto “incriminato” in cui si vede un bimbo, forse amico di famiglia, seduto sulle sue gambe e con un ghiacciolo in mano, mentre gli si avvicina per darle un bacio sulle labbra.

“Quando l’amore è vero e disinteressato il risultato è questo: gioia pura!”, ha scritto la conduttrice ed ex modella di Monterosso Grana. Peccato che questo gesto ha scatenato un vero e proprio putiferio nonostante lo scatto abbia raggiunto oltre 7mila like sul social network fotografico.

Elisa Isoardi bacio bocca bambino

“I bambini non si baciano sulla bocca, vergogna”, si legge in un duro commento di una follower seguito poi da ulteriori polemiche.

Un altro utente ha aggiunto: “Ci vuole rispetto per i bambini”. C’è anche chi menziona il rischio di incoraggiare alla pedofilia: “Si rischia di dare un messaggio pericoloso ai bambini. È come dire che va bene se le persone hanno contatti così intimi con loro”.

Insomma un gesto di affetto si è trasformato nell’ennesima polemica con protagonista la ex fidanzata del vicepremier Matteo Salvini.

