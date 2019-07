Elena Santarelli troppo magra | Gli attacchi sui social

Elena Santarelli, “sei troppo magra”. Finalmente serena dopo la malattia del figlio Giacomo, Elena Santarelli si sta godendo un piacevole periodo di vacanza al mare con la famiglia e gli amici, ma a rovinare l’atmosfera qualche commentatore che su Instagram, sotto a una sua foto in costume, l’attacca perché negli ultimi tempi sarebbe dimagrita troppo.

Gli attacchi spesso non sono diretti, non sembrano nemmeno critiche quanto più che altro consigli, suggerimenti, esternazioni di preoccupazione per il suo stato di salute.

In realtà, però, un certo codice di comportamento sui social vuole che non si commenti l’aspetto fisico dei soggetti perché è un attimo che si trasformi in body shaming. Con ricadute anche spiacevoli sulla psicologia del personaggio in questione.

“Ti invito a fare un giro in Emilia, patria del colesterolo. Forse saresti ancora più bella”, scrive un utente.

Inizialmente, Elena Santarelli risponde: “Tu, nella patria ‘del vivi e lascia vivere’. La puoi trovare anche dentro di te… zero km”.

Ma quando poi sono i suoi fan più affezionati a rispondere agli hater, è la stessa Elena Santarelli a chiedere di non proseguire su questo tema: “Non devi rispondere – scrive a un utente che l’ha appena difesa – l’ho già detto più volte. Se il concetto non è arrivato al cervello non è un problema mio. Pensa se ingrassavo cosa mi avrebbero detto. Lasciamo perdere e godiamo della vita ora”.

Elena Santarelli, la malattia del figlio

Elena Santarelli l’ha detto chiaro e tondo più volte: da quando il figlio Giacomo è guarito dal tumore che aveva scoperto di avere quando era ancora molto piccolo, lei è finalmente serena.

Sposata da cinque anni con l’imprenditore Bernardo Corradi, i due hanno dimostrato di essere legatissimi e molto forti insieme durante i mesi in cui hanno dovuto combattere per salvare il figlio dalla malattia.

È per questo periodo molto complicato che Elena Santarelli sarebbe troppo magra: lo stress, la fatica e, soprattutto, la preoccupazione per il suo bambino l’avrebbero stremata. Ma, per fortuna, è tutto alle spalle adesso.

I suoi fan più affezionati, la confortano e la sostengono da sempre: “Sei una donna bellissima in tutti i sensi, certi dolori segnano e ti logorano, nonostante la forza esteriore… Il corpo non risponde (lo sto provando anche io), ma vedrai che piano piano tutto si sistemerà e sarai più bella di prima con consapevolezze diverse che ti renderanno speciale ‘quale sei già’. Vi auguro tutto il bene”, le ha scritto un altro utente.

Elena Santarelli sui social, la campagna per i bambini malati

Elena Santarelli è sempre molto presente sui social, anche per via del suo impegno nelle campagne di sensibilizzazione sui tumori infantili. Si impegna sempre in prima persona per la raccolta fondi delle associazioni che si occupano di assistere bambini malati, proprio come lo è stato il suo.