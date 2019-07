Dunkan James dei Blue fa coming out: “Orgoglioso di essere gay”

Chi non si ricorda dei Blue? La band pop tutta al maschile che ha fatto impazzire milioni di adolescenti nel 2001. Bene, Duncan James è gay, il “belloccio” del gruppo ha fatto coming out.

“Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out, ma finalmente sono felice di come sono e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglioso di essere gay”, ha dichiarato Duncan.

E così, dopo avere rubato i cuori di molte donne, il cantante dei Blue si è dichiarato gay e innamorato di Rodrigo Reis.

“Allarme foto carina! Una persona così bella fuori e dentro. Grazie Rodrigo Reis per farmi sorridere”, scrive Duncan pubblicando una loro foto insieme sul suo profilo Instagram.

“Ho pubblicato questa foto su Instagram ieri e non riuscivo a credere al bellissimo riscontro che ho avuto, i commenti e l’amore da parte delle persone”, ha spiegato poi il cantante su Twitter.

Nel febbraio del 2004, Duncan è diventato papà di una bambina, Tianie-Finn, avuta dalla ex fidanzata Claire Grainger. Nel 2009 il cantante in un’intervista a News of the World, aveva pubblicamente dichiarato la propria bisessualità.

E come dimenticarsi della collaborazione della boy band inglese con Tiziano Ferro? “A chi mi dice” è la canzone che ha legato i Blue al cantante di Latina che proprio lo scorso 13 luglio si è unito civilmente con Victor Allen a Sabaudia.

I Blue hanno pubblicato cinque album: All Rise (2001), One Love (2002), Guilty (2003), Roulette (2013) e Colours (2015).

