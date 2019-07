Dieta per dimagrire: i benefici del tonno

L’estate è ormai entrata nel vivo e tutti cercano una dieta per dimagrire e rimettersi in forma, per non sfigurare quando si va in spiaggia o al mare. Troppo tardi per affrontare la prova costume? Nient’affatto. Non si è mai in ritardo quando si vuole iniziare una dieta. Tra gli alimenti più indicati per la propria dieta per dimagrire c’è il tonno, che domina il regime alimentare degli italiani soprattutto in estate.

Tonno, l’elemento che non può mancare nella vostra dieta

Ideale per mantenere uno stile di vita sano e corretto, il tonno è assoluto protagonista dell’estate 2019. Come riporta l’Istituto Ixè in un’indagine condotta per l’Osservatorio Nutrizione e Benessere promosso da Nostromo, in collaborazione con ANDID, Associazione Nazionale Dietisti, il tonno in scatola è il prodotto ittico conservato più diffuso (89%).

Ben il 75% degli italiani infatti lo consuma in maniera costante, e il numero dei suoi estimatori è in continua crescita. In particolare, il 55% di chi consuma tonno in scatola lo fa almeno una volta a settimana, nel 19% dei casi addirittura più volte nell’arco della settimana.

Quattro su dieci preferiscono il tonno all’olio d’oliva, uno su tre quello al naturale. Una scelta che coinvolge soprattutto i giovani e gli sportivi. Il tonno inoltre è un alimento molto apprezzato dai giovani, soprattutto per la sua facilità di utilizzo e consumo.

I benefici delle carote per la dieta

“Il tonno si conferma un alimento che piace sempre più per la sua facilità di consumo unita a gusto e versatilità in cucina – sottolinea Giulia Bizzarri, Marketing Manager Nostromo Spa. Un prodotto dalle riconosciute qualità che, nel tempo, è riuscito a innovarsi per meglio rispondere alle nuove esigenze di consumo legate a nuovi stili di vita e a una maggiore consapevolezza delle sue proprietà nutrizionali in una dieta bilanciata”.

Ma perché il tonno è un alimento molto adatto per chi vuole seguire una dieta per dimagrire? Il tonno è un pesce ricco di proteine ad alto valore biologico, acidi grassi insaturi e omega-3. Gli omega-3 hanno un elevato potere antinfiammatorio, utili per tutti gli individui (specie gli atleti), e di protezione nella prevenzione di numerose patologie cronico-degenerative. In tal senso quindi è una buona alternativa al consumo di carne.