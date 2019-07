Coppa Italia, il tabellone 2019 2020: il calendario e le partite dopo il sorteggio di oggi

Il mese di luglio volge al termine e per i tanti appassionati di calcio si avvicina sempre di più il momento dell’inizio della stagione 2019 2020: un assaggio di tutto ciò si è avuto oggi, lunedì 22 luglio 2019, grazie al sorteggio del tabellone della prossima Coppa Italia.

Chi sarà il successore della Lazio come detentore del trofeo? La strada verso la vittoria finale per le 78 squadre partecipanti è lunga e piena di ostacoli: si inizia con il primo turno eliminatorio domenica 4 agosto 2019 e si finisce, come di consueto allo stadio Olimpico di Roma, con la finalissima del 13 maggio 2020.

Ma qual è il tabellone della Coppa Italia 2019 2020? Quali sono i primi accoppiamenti in attesa degli ottavi di finale, quando scenderanno in campo le big della nostra Serie A? Scopriamolo insieme.

Coppa Italia tabellone 2019 2020: primo turno

Ecco le partite del primo turno della Coppa Italia 2019 2020 (4 agosto):

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Francavilla-Novara

Reggina-Vicenza

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

FeralpiSalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende

Piacenza-Viterbese

Catania-Francavilla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Sudtirol-Fasano

Potenza-Ianusei

Coppa Italia tabellone 2019 2020: tutti gli accoppiamenti

I derby più sentiti saranno possibili solo in finale, visto che il tabellone vede Napoli, Lazio, Atalanta e Inter da una parte e Milan, Torino, Roma e Juventus dall’altra. Torino-Juventus, invece, potrebbe arrivare in semifinale.

I possibili accoppiamenti dei quarti di finale sono Napoli-Lazio, Inter-Atalanta, Milan-Torino e Roma-Juventus

Nella parte destra del tabellone, sempre per gli ottavi, probabile un Milan-Spal o Milan-Lecce, come anche Torino-Genoa e Roma-Parma. La Juventus? Potrebbe giocarli contro Udinese o Bologna

È in corso il sorteggio del tabellone di Coppa Italia 2019 2020. Ecco le prime indicazioni che arrivano dalla Lega Serie A: per gli ottavi di finale, nella parte sinistra del tabellone il Napoli, che potrebbe pescare una tra Brescia e Sassuolo. La Lazio invece potrebbe avere il Verona sulla sua strada. Atalanta probabilmente contro il Cagliari e Inter contro la Sampdoria.

Coppa Italia 2019 2020, il calendario

Ecco invece il calendario completo della prossima Coppa Italia, che inizierà ufficialmente domenica 4 agosto 2019.

4 agosto 2019 – primo turno eliminatorio: ad esso parteciperanno le squadre di Serie C e D: 36 squadre, 18 partite secche

ad esso parteciperanno le squadre di Serie C e D: 36 squadre, 18 partite secche 11 agosto 2019 – secondo turno eliminatorio: in questo caso scenderanno in campo le 18 vincenti del primo turno, 2 società di Serie C (Carpi e Padova, stabilite in base a una graduatoria) e tutte e 20 le squadre di Serie B

in questo caso scenderanno in campo le 18 vincenti del primo turno, 2 società di Serie C (Carpi e Padova, stabilite in base a una graduatoria) e tutte e 20 le squadre di Serie B 18 agosto 2019 – terzo turno eliminatorio: partite tra le 20 squadre che hanno passato il secondo turno e 12 squadre della Serie A (Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Udinese)

partite tra le 20 squadre che hanno passato il secondo turno e 12 squadre della Serie A (Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Udinese) mercoledì 4 dicembre 2019 – quarto turno eliminatorio: in campo le 16 vincenti del terzo turno

in campo le 16 vincenti del terzo turno mercoledì 15-22 gennaio 2020 – ottavi di finale: le otto società teste di serie (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino) scendono in campo contro le qualificate del quarto turno

le otto società teste di serie (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino) scendono in campo contro le qualificate del quarto turno mercoledì 29 gennaio 2020 – quarti di finale

mercoledì 12 febbraio 2020 – semifinali di andata

mercoledì 4 marzo 2020 – semifinali di ritorno

mercoledì 13 maggio 2020 – finale

Coppa Italia 2019 2020, le squadre partecipanti

Come già anticipato, saranno ben 78 le squadre partecipanti alla prossima edizione della Coppa Italia: dalla Serie A alla Serie D, passando per la B e la C, i club iscritti al trofeo entreranno in gioco in momenti diversi della stagione.

Oltre alle 20 squadre di Serie A e alle altre 20 di Serie B, per la Serie C faranno parte della Coppa Italia 2019 2020 ben 29 squadre, che non dovranno dunque partecipare al primo turno della Coppa Italia di Serie C.

Stiamo parlando di Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, FeralpiSalò, Fermana, Francavilla, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Sambenedettese, Siena, Sudtirol, Triestina, Vicenza e Viterbese.

Per quanto riguarda la D, le squadre iscritte sono Adriese, Fanfulla, Fasano, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris.