Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 22 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, lunedì 22 luglio 2019:

Concorso Corte dei Conti, 64 posti di referendario

Nell’ultima Gazzetta ufficiale dei concorsi, pubblicata venerdì 19 luglio 2019, c’era spazio anche per il concorso alla Corte dei Conti per 64 posti di referendario.

I requisiti per presentarsi al concorso, che sarà per titoli ed esami, sono:

Possesso del diploma di laurea in giurisprudenza

Possesso diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009

I vincitori che conseguiranno la nomina di referendario saranno assegnati alle Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma.

La prima assegnazione minima dei referendari non può avere una durata minore di tre anni.

Concorsi comune di Piacenza, 66 posti di operatore socio-sanitario

Sempre nell’ultima Gazzetta ufficiale dei concorsi, uno dei bandi più corposi a livello di posti disponibili è quello pubblicato dal comune di Piacenza, che è alla ricerca di “66 operatori socio-sanitari di categoria giuridica B3, posizione economica B3, profilo professionale di operatore socio-sanitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, CCNL comparto

funzioni locali”.

Di questi, 54 saranno posti a tempo pieno, mentre il resto avranno un tempo parziale di dodici posti per un totale di 30 ore settimanali.

Il comune precisa altresì che, prima di procedere all’assunzione di personale tramite il suddetto concorso, ci sarà un concorso interno di mobilità volontaria e obbligatoria. Solo al termine di quelle procedure, partirà il concorso pubblico, per i posti rimanenti da coprire.

Il concorso sarà per soli esami, con riserve di posti a favore dei volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata, ufficiali di complemento compresi, che hanno completato

senza demerito la ferma contratta e a favore del personale titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di ASP Città di Piacenza, nello stesso profilo professionale posto a bando.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al 20 agosto 2019, alle ore 12,00.

