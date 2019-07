Oggi, 22 luglio, è il compleanno di George, che compie 6 anni. Si tratta del più celebre dei tre figli del principe William e di Kate Middleton.

Una notorietà che deriva principalmente dai gruppi social a lui dedicati, in particolare “Baby George ti disprezza”, nel quale il rampollo dei reali inglesi con atteggiamento altero mette in ridicolo la gente comune e i suoi stessi familiari.

William e Kate hanno festeggiato postando tre foto del principino, in cui George appare felice e sorridente. Il compleanno verrà festeggiato ai Caraibi, dove la famiglia si trova attualmente in vacanza.

C’è però un’ombra che potrebbe presto addensarsi sul futuro del bambino. George, infatti, non è ancora stato messo al corrente del fatto che dovrà diventare re. Essendo il primogenito di William e Kate, George è infatti destinato a succedere al padre sul trono attualmente occupato dalla regina Elisabetta.

Il piccolo è stato tenuto all’oscuro di tutto ma ormai, raggiunti i 6 anni, Kate ha capito che è giunta l’ora di metterlo al corrente del suo futuro.

Secondo quanto riportano i tabloid britannici, la duchessa di Cambridge sarebbe molto preoccupata dall’idea di dover svelare a George cosa lo attende.

Il suo primo figlio, infatti, le avrebbe già rivelato di avere altri progetti, quelli tipici di un bambino di quell’età. Dall’astronauta al calciatore, sono tanti i desideri già espressi da George per il suo futuro.

Ma, appunto, anche con l’aiuto del marito William, per Kate è arrivato il momento di rivelare al piccolo tutta la verità e di spegnere i suoi sogni. Nonostante fare il re non possa essere certo considerato un “ripiego”, va tenuto conto che si parla di un bambino di appena 6 anni.

Indicargli un’unica strada per il proprio futuro, facendogli capire che non potrà sceglierne altre, potrebbe quindi avere effetti negativi su di lui. Ma, per William e Kate, il tempo della verità è ormai arrivato.

