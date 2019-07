La giovane influencer napoletana Chiara Nasti ha pubblicato un post nelle stories Instagram che ha sorpreso numerosi follower.

“Amori ciao, se mi vedete “assente” sto prendendo un po’ di tempo per me 🙂 Stacco un po’ da Instagram (ogni tanto serve) non so per quanto ma non voglio che vi preoccupate (qualche giorno o forse di più). Ho bisogno di dedicarmi un po’ a me stessa stando con persone che mi vogliono bene. Ho 21 anni ed anch’io come tutte voi ho bisogno della mia pace interiore. Vi voglio benissimo!”. Così Chiara Nasti ha dichiarato sul social network.

Chiara Nasti Instagram single

La fashion blogger lascia Instagram o si tratta solo di una pausa temporanea? Quello che sappiamo finora è che Chiara non sta attraversando un periodo particolarmente sereno, la 21enne napoletana ha infatti di recente concluso la sua storia d’amore con Ugo Maria Abbamonte.

I due erano particolarmente legati e la loro relazione è diventata celebre quando Chiara Nasti, al tempo concorrente all’Isola dei Famosi, ha deciso di lasciare il programma televisivo prima della fine perché sentiva troppo la mancanza del suo fidanzato.

Ugo Maria Abbamonte sul proprio account Instagram ha rotto il silenzio con la volontà di fare chiarezza sulle dinamiche della fine della relazione con Chiara:

“Io e Chiara abbiamo avuto una relazione incredibile dall’inizio alla fine. E’ stata un’avventura vera e propria con un amore folle che ci ha legati in un modo che difficilmente proverò in futuro. Ci siamo lasciati anche se è stato difficile capirlo e accettarlo perché questo sentimento così forte non faceva che creare problemi che di volta in volta ci toccava risolvere, logorando il nostro rapporto”.

Chiara Nasti, la foto Instagram che insospettisce i fan: “Fai più bella figura se la elimini”

“Non c’è MAI e dico MAI stato niente sotto se non questo. Ci siamo rispettati dall’inizio alla fine della nostra relazione, nonostante scleri e grandi incazzature non ci siamo mai mancati di rispetto avvicinandoci o cercando altre persone. Chiara è una persona incredibile sotto tutti i punti di vista, è unica, e le voglio un bene che a parole non saprei spiegare. Voglio e pretendo rispetto per un sentimento con la S maiuscola che due ragazzi a 20 anni sono riusciti a provare e che in modo diverso provano ancora”, ha concluso l’ex fidanzato dell’influencer.

Ma nelle ultime ore quello che preoccupa più i fan della 21enne è l’eccessivo dimagrimento che rivelano le foto più recenti. È proprio nell’ultima immagine Instagram di Chiara Nasti a finire al centro delle critiche. Gli haters commentano: “Ma come me le spieghi ste gambe di una bambina da 5 anni?”. Un altro scrive: “Si ma mangia qualcosa. Hai problemi di salute?”. E ancora: “Sei diventata troppo magra! Ma stai bene?”.

Chiara questa volta ha deciso di non replicare e si è limitata a pubblicare l’annuncio nelle stories, anche se la descrizione della foto racconta molto lo stato d’animo attuale della ragazza.

Chiara Nasti shock: “Bevo solo Coca Cola e acqua di cocco”

Il messaggio su Instagram

“Parlati bene. Quando parli con te stessa, parlati bene. Non sminuirti, non ti offendere, non darti appellativi poco carini. La tua mente memorizza tutto, sottolinea, ricorda; specie quando credi di essere sovrappensiero. Trattati bene. Trattati come tratteresti un’altra persona. Trattati come se potessi vederti dall’esterno. Sii comprensiva coi tuoi errori. Sii buona coi tuoi inciampi. Sii gentile coi tuoi difetti. Sei tu la prima persona da amare. Sei tu la più importante storia d’amore. Parte tutto da te. Parte tutto dal tuo decidere come darti al mondo senza scordarti di te stessa. Non ti sottovalutare e allontanati da chi lo fa. Non mancarti di rispetto e non permettere a nessuno di farlo. Tieniti tutti i bronci che desideri per il tempo che servono ma fai il possibile per trasformarli in sorrisi. Per te”. Questo il messaggio di Chiara a se stessa e alle sue follower.

