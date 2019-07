Siamo sempre abituati a vederle luccicanti e perfette, nella loro vetrina di Instagram, ma le influencer, senza trucco, sono ben diverse dall’immagine patinata che danno sui social. Già il confronto tra le storie e i post, dove a differenza dei primi c’è la possibilità di ritocchi e filtri vari è impietoso. Ed ecco allora che capita, di rado, di vedere le più note influencer, in versione acqua e sapone.

Chiara Ferragni, a differenza di molte “colleghe”, è quella che con più disinvoltura si mostra su Instagram al naturale. Come ad esempio questa foto, appena sveglia, per i 16 mesi del figlio Leone:

L’immancabile amico e truccatore Manuele Mameli, che segue la regina degli influencer ovunque, a volte si “concede una pausa”, e così la bella imprenditrice lombarda si mostra senza patinature.

Anche altre influencer, in particolare in questa stagione estiva, durante le vacanze al mare, appaiono “nature”, da Chiara Biasi ad Alice Campello, passando per Chiara Maci:

Chiara Maci, mamma di due bambini piccoli, non fa mistero delle sue occhiaie e del suo volto al naturale, e ne va anche molto fiera.

Giulia De Lellis struccata è un’altra persona