Avengers Endgame è il film più visto di sempre, batte persino Avatar

Una conquista dopo l’altra per Avengers: Endgame, il quarto capitolo della celebre saga Marvel che ha visto tornare sul campo di battaglia i supereroi più amati dell’MCU. Il 22esimo film dell’Universo cinematografico Marvel è quello più apprezzato di sempre e gli incassi non mentono. Un film che ha superato persino Avatar: privato della sua corona, James Cameron è slittato al secondo posto con il suo celebre film di fantascienza, lasciando il trono agli Avengers.

Dopo dieci anni seduto sul trono dei record, Avatar è stato superato da Avengers: Endgame, ancora in programmazione in qualche cinema del mondo, incassando in tutto due miliardi e 790 milioni di dollari, circa mezzo milione in più rispetto ad Avatar.

Il 30 percento degli incassi è tutto merito degli Stati Uniti, il restante 70 arriva da ogni parte del mondo, tutti solidali con l’universo Marvel e i vendicatori. Una vittoria del resto già anticipata dal grande successo ottenuto dal terzo capitolo degli Avengers.

Avengers Endgame | I prossimi progetti Marvel

Ad annunciare la nuova vittoria della Marvel è stato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, durante il San Diego Comic-Con, la manifestazione dell’intrattenimento che anima l’America tutte le estati e porta tantissimi ospiti del grande e piccolo schermo a diretto contatto con il pubblico.

Per l’occasione, la Marvel ha persino annunciato i prossimi film che verranno realizzati nei prossimi anni: tra questi, ci saranno Black Panther 2, Guardiani della Galassia Vol. 3, Captain Marvel 2, un nuovo progetto sui Fantastici 4, Eternal, The Falcon and The Winter Soldier, Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, What If…?, Hawkeye e Thor: Love and Thunder.

Durata record, Avengers Endgame sarà il film più lungo della Marvel

Tra le novità annunciate durante il San Diego Comic-con, ce n’è una interessante riguardo Thor: dopo James Bond, è la volta di Natalie Portman che interpreterà una versione femminile del dio del Tuono, la stessa attrice che nei primi capitoli della saga di Thor ha interpretato Jane.

Avengers: Endgame è il secondo film di maggior incasso in Nord America seguendo Star Wars: Il risveglio della forza, che mantiene ancora corona e scettro nelle proprie mani. Per raggiungere questo obiettivo, la Disney ha messo in pratica una manovra ben riuscita: ha rimandato in sala Avengers: Endgame a giugno con riprese aggiuntive con il chiaro intento di voler detronizzare Avatar. E ci è riuscita.