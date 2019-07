🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 21 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Un passo dal cielo 4 | Il viaggio di Fanny

Siamo nel pieno dell’estate e tutte le reti devono fare i conti con un fisiologico calo degli ascolti tv: è stato così anche ieri, domenica 21 luglio. Del resto, in questa stagione le persone escono di più la sera e quindi sono sempre meno gli spettatori che rimangono incollati sullo schermo.

Per questo motivo tutti i canali televisivi non hanno riservato per questo mese di luglio i programmi di punta della programmazione. Ieri sera, ad esempio, la scelta non era così ampia e variegata come invece siamo abituati nel corso dell’inverno.

Su Rai 1 andava in onda la replica della fiction Un passo dal cielo 4, mentre Canale 5 trasmetteva in prima tv il delicato film Il viaggio di Fanny. Italia 1 e Rai 2, invece, lanciavano rispettivamente il film Poliziotto in prova e la serie N.C.I.S.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di domenica 21 luglio 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 21 luglio 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Su Rai 1, la fiction Un passo dal cielo 4 è stata vista da 1.624.000 telespettatori (11,1% di share), mentre su Canale 5 il film Il viaggio di Fanny ha ottenuto 1 milione 835mila ascolti tv (11,3% di share).

Su Rai 2, N.C.I.S. si è fermato a 1 milione 285mila spettatori (share dell’8,2%), mentre su Rai 3 il film Cate McCall – Il confine della verità è stato seguito da persone 988mila (6%).

Per quanto riguarda gli altri canali Mediaset, Poliziotto in prova su Italia 1 ha ottenuto 921mila spettatori (5,8%), mentre su Rete 4 il Maurizio Costanzo Show è stato visto da 783mila spettatori ( 4,9).

Su La 7, Atlantide ha registrato 691mila spettatori (4,6), mentre su Tv 8 il Best of di Italia’s Got Talent si è fermato a 390mila ascolti tv (2,4).

Ascolti tv | 21 luglio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Per quanto riguarda la fascia Access prime time, bene come sempre Paperissima Sprint su Canale 5, visto da 2 milioni 316mila persone con uno share del 17,7%. Su Rai 1, invece, Techetechetè ha ottenuto 2 milioni 801mila ascolti tv (17,7%).

Su Rai 3, Indovina chi viene a cena è stato visto da 809mila persone (5,1), mentre su Italia 1 CSI si è fermato a 705mila spettatori (5,1).