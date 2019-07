Amiche da morire trama, ecco di cosa parla la commedia con Claudia Gerini

Amiche da morire è una commedia del 2013 con protagoniste Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore, ma di cosa parla la trama?

Il film è ambientato su un’isola non precisata intorno alla Sicilia, ma le riprese sono state girate tutte in Puglia.

Vediamo insieme cosa racconta Amiche da morire.

Amiche da morire trama | Di cosa parla il film

Gilda, Olivia e Crocetta sono tre donne molto diverse tra loro unite da un segreto. Tutte vivono su un’isola dell’arcipelago siciliano e conducono vite molto diverse.

Gilda viene dal continente e per sopravvivere fa la prostituta. Crocetta invece ha un nome che porta sfortuna e allontana qualsiasi uomo che tenti di corteggiarla. Infine, Olivia è felicemente sposata con Rocco, un pescatore, e raffigura la moglie perfetta da manuale. Ciò nonostante, Olivia crede che suo marito la tradisca e questo la porta da Gilda.

Le due donne uniscono le forze e si recano alla caverna dove Rocco ripone la barca e indicato come presunto luogo di tradimento. Invece lì trovano Crocetta, scappata di casa dopo un litigio con la madre e pronta a salpare sul primo traghetto del mattino.

Le tre donne protagoniste di Amiche da morire avvertono un movimento e, poco più in là, ritrovano Rocco intento a imballare armi e mazzette di denaro. Così Olivia scopre che suo marito è un criminale che, braccato dalla polizia, è pronto a scappare.

Olivia litiga bruscamente col marito che le confessa di non averla mai amata e di volerla lasciare. La donna, presa dalla rabbia, s’impossessa di una pistola e fa fuoco, uccidendo Rocco.

Spaventate, le donne si uniscono nel segreto e nascondono il cadavere nell’impianto di confezionamento del tonno sott’olio per poi attendere la fine delle indagini nella casa di Olivia.

Amiche da morire trama | Il finale

A indagare sul caso è Nico Malachia, il poliziotto è sulle tracce dei suoi complici e si è insospettito dell’improvvisa amicizia tra le tre donne così decide di metterle sotto torchio convinto che sappiano dove si nasconde Rocco. Al tempo stesso, anche i complici del marito di Olivia vogliono sapere che fine abbia fatto e soprattutto del loro bottino.

Così, le tre donne di Amiche da morire vengono tampinate dagli altri criminali della banda e, dopo una colluttazione, Olivia spara ai due delinquenti.

Come finisce Amiche da morire? Crocetta, Olivia e Gilda devono far fronte alle indagini della polizia, recuperano il bottino di Rocco e finiscono per godere i nuovi agi in un lussuoso albergo, festeggiando la libertà.

Amiche da morire va in onda lunedì 22 luglio 2019 su Rai 1.