Poliziotto ancora in prova, tutto quello che c’è da sapere sul film

Dopo aver mandato in onda il primo, Italia 1 domenica 21 luglio 2019 trasmette in prima serata anche il sequel di Un poliziotto in prova.

Arrivati al secondo capitolo, la “battaglia” tra Ben e James continua, ma questa volta con un pizzico di maturità e tolleranza in più.

Il primo film, Un poliziotto in prova, è arrivato al cinema nel 2014 con la regia di Tim Story e lo stesso regista, nel 2016, ha proposto il secondo capitolo intitolandolo Un poliziotto ancora in prova.

Vediamo insieme di cosa parla.

Un poliziotto ancora in prova film | Trama

Nel primo capitolo di Un poliziotto ancora in prova, abbiamo visto Ben avvicinarsi al corpo di polizia non soltanto realizzando il suo grande sogno ma anche per entrare nelle grazie del futuro suocero, James, padre della bella Angela che Ben vorrebbe tanto sposare. L’unico ostacolo è James, il quale decide di dare una possibilità al ragazzo.

Nel secondo capitolo, ambientato un anno gli eventi del primo, vediamo James e il futuro cognato nonché detective Ben Barber in viaggio verso Miami pronti a risolvere un caso.

Un poliziotto ancora in prova film | Cast

Nel cast ritroviamo volti famigliari anche al primo film e volti nuovi. Immancabile è la presenza dei due protagonisti interpretati da Ice Cube e Kevin Hart, che interpretano rispettivamente il tenente James Payton e l’agente Ben Barber.

Vediamo poi anche Olivia Munn, Tika Sumpter e Ken Jeong.

Un poliziotto ancora in prova film | Streaming

Dove vedere il film? In tv o in diretta streaming? Facile: chi può utilizzare una televisione sarà felice di sapere che domenica 21 luglio 2019 il film viene mandato in prima serata su Italia 1, mentre chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.

Un poliziotto ancora in prova vi aspetta alle ore 21:20 su Italia 1.