Un passo dal cielo 4 trama, di cosa parla la terza puntata in replica su Rai 1

Anche questa sera la Rai ripropone in prima serata la replica della terza puntata di Un passo dal cielo, la fiction che per tre stagioni ha visto protagonista Terence Hill e che dalla quarta ha invece scelto come protagonista Daniele Liotti. Ma qual è la trama della terza puntata?

Le anticipazioni della terza puntata di Un passo dal cielo 4

Un passo dal cielo 4 vede infatti come protagonista il nuovo comandante di San Candido, Francesco Neri. Vediamo insieme di cosa racconta la terza puntata, in replica questa sera.

Un passo dal cielo 4 trama | Terza puntata

La terza puntata di questa sera è divisa in due parti. La prima è intitolata “L’accusa” e vede il comandante Francesco Neri sotto accusa. Una donna è stata ritrovata in fin di vita e le accuse gravano proprio sul nuovo comandante. Anche Emma inizia a sospettare della cattiva condotta del comandante, ma sarà la verità o qualcuno sta cercando d’incastrarlo?

Intanto, Vincenzo non vuole perdere Eva ed è disposto a tutto per tenerla con sé, anche a farle saltare il contratto con Fedez e sarà spalleggiato da Cristina.

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 4, intitolata “La trappola”, il paesino di San Candido viene scombussolato da una misteriosa scomparsa. Il medico del paesino è stato rapito e non da uno qualunque. Il criminale pare essere un professionista, segue uno schema che ricorda alcune tecniche militari il che fa pensare al peggio.

Intanto a San Candido arriva la mamma di Eva, la donna è intenzionata a fare luce sul rapporto con la famiglia, che è sempre stato burrascoso.

Un passo dal cielo 4 trama | Terza puntata, dove vederla?

Un passo dal cielo 4 è una fiction che va in replica su Rai 1. Il canale ammiraglio di Viale Mazzini manda in prima serata la terza puntata della fiction, per cui sintonizzatevi tutti dalle 21:25 su Rai 1. Potete seguire anche in diretta streaming la fiction collegandovi a RaiPlay.