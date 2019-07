Un passo dal cielo 4 anticipazioni, quello che c’è da sapere sulla terza puntata in onda il 21 luglio 2019

Questa sera, 21 luglio 2019, torna in televisione Un passo dal cielo con la quarta stagione in replica. La fiction vede subentrare al personaggio di Terence Hill quello di Daniele Liotti. Ma quali sono le anticipazioni della terza puntata, in onda questa sera in prima serata su Rai 1?

Un passo dal cielo racconta fino alla terza stagione della vita di Pietro Theiene (Terence Hill), un comandante di squadra del Corpio forestale di San Candido, ma nella quarta stagione al suo posto subentra il comandante Francesco Neri.

Vediamo insieme cosa ci aspetta nella terza puntata in replica questa sera.

Un passo dal cielo 4 anticipazioni | Terza puntata

Nel primo episodio di questa sera, intitolato L’accusa, vede al centro della discussione proprio Francesco. Il nuovo arrivato a San Candido si ritrova al centro di un’indagine di polizia, poiché ritenuto responsabile di un’aggressione nei confronti di una donna.

La donna in questione è stata ritrovata in fin di vita, ma sarà davvero Francesco il colpevole o qualcuno ha deciso d’incastrarlo? Persino Emma inizia a sospettare della buona condotta del comandante.

Vincenzo non vuole perdere Eva ed è deciso a far saltare il contratto con Fedez (che partecipa come se stesso in questa stagione di Un passo dal cielo). Cristina decide così di aiutarlo.

Nel secondo episodio di Un passo dal cielo, intitolato La trappola, si parla di un medico scomparso. Il dottore è stato rapito e il responsabile non sembra essere un principiante, anzi, pare replicare uno schema ben preciso, come quello di un militare esperto.

A San Candido arriva la mamma di Eva; la donna è determinata a fare chiarezza nel loro rapporto burrascoso.

Un passo dal cielo 4 vi aspetta questa sera, domenica 21 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.