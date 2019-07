Stasera in tv 21 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 21 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 21 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè

21:25 – Un passo dal cielo 4

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata della fiction Un passo dal cielo, con la sua quarta stagione. La Rai ha deciso di riproporre in prima serata le avventure del nuovo comandante Francesco Neri in vista della quinta stagione, che arriverà su Rai 1 quest’autunno.

Trama: la puntata di questa sera vedrà il comandante Francesco Neri sotto accusa. Una donna è stata ritrovata in fin di vita e le prove conducono dritto dal comandante. Ma qual è la verità?

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 4

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:05 – N.C.I.S.

Anche Rai 2 questa sera, 21 luglio 2019, propone un nuovo episodio della serie televisiva NCSI. Arrivato alla stagione 15 sul secondo canale della Rai, NCSI va in onda con l’episodio 16 intitolato “Maneggiare con cura”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chiviene a cena

21:20 – Cate McCall – Il confine della verità

Questa sera Rai 3 propone una prima visione televisiva con il film drammatico Cate McCall – Il confine della verità. Vediamo di cosa parla.

La trama: Cate è una brillante avvocatessa con un debole per l’alcool. La donna è stata mandata in riabilitazione e il giudice l’ha penalizzata mettendola a lavorare per un tribunale minore. Ed è qui che conosce Lacey, la donna di cui dovrà prendersi cura in tribunale. Al tempo stesso, Cate deve gestire la sua vita privata: suo marito vuole toglierle la custodia della bambina e portarla con sé a Seattle.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:23 – Zingara (Parte II)

21:25 – Maurizio Costanzo Show

Su Rete 4 questa sera va in onda lo storico talk show condotto da Maurizio Costanzo, un salotto mediatico che fa convivere volti più o meno noti, passando dalla politica allo spettacolo.

STASERA IN TV 21 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:21 – Il viaggio di Fanny

Su Canale 5 stasera va in onda per la prima volta il film Il viaggio di Fanny, un racconto tratto dall’autobiografia di Fanny Bel-Ami e portato al cinema nel 2016.

La trama: Fanny ha 13 anni quando la Francia viene completamente occupata dai tedeschi. Siamo nel 1943 e Fanny è ebrea. Insieme alle sue sorelle, viene mandata in una colonia di montagna dove escogiterà un piano di fuga insieme ad altri bambini ebrei che devono mettersi in salvo dalla mano tedesca. Così Fanny fugge con i suoi nuovi amici sperando di superare il confine e arrivare in Svizzera.

GUIDA TV 21 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Poliziotto ancora in prova

Italia 1 questa sera propone il sequel di Poliziotto in prova, intitolato “Poliziotto ancora in prova”. La storia di Ben e il suocero James tornano. Il ragazzo sta per sposare Angela, la figlia di James.

PROGRAMMI TV 21 LUGLIO 2019: LA7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi

Questa sera in prima serata su La7 torna l’appuntamento con Atlantide, il programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgoatori.

PROGRAMMI TV 21 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Italia’s Got Talent

Stasera su Tv8 è in programmazione Italia’s Got Talent con una raccolta delle migliori esibizioni sul palcoscenico.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Venom

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera c’è Venom, il film che vede Tom Hardy protagonista arrivato al cinema nel 2018.

Trama: Una cameriera e un autista progettano di rapire il figlio dei loro ricchissimi padroni di casa, ma il ragazzino entra per sbaglio in possesso di un serpente velenosissimo, il “Mamba”! Il rettile si aggira nell’appartamento facendo strage dei rapitori.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 21 LUGLIO 2019: SKY UNO 20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna Bruno Barbieri con 4 Hotel. La puntata in onda questa sera è la settima della seconda stagione e vede Bruno partire per la Sicilia.