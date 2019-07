Previsioni meteo di oggi, 21 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 21 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 21 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 21 luglio 2019 | NORD

Le Alpi e le Prealpi saranno colpite in questo 21 luglio da rovesci o temporali sparsi dovuti ad alcuni densi annuvolamenti, soprattutto nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Sul resto del Nord Italia, invece, il cielo sarà velato o poco nuvoloso, senza pericolo di precipitazioni. Anche in serata si attende cielo sereno ovunque.

CENTRO E SARDEGNA

Per quanto riguarda il Centro, ci sarà tempo stabile e soleggiato in tutte le regioni – Sardegna compresa – tranne sull’Appennino abruzzese. Qui, infatti, le previsioni meteo non escludono rovesci soprattutto nelle ore diurne della giornata.

SUD E SICILIA

Al Sud e sulla Sicilia ci sarà un ampio soleggiamento. L’unica eccezione è rappresentata da alcuni locali annuvolamenti sui rilievi del meridione, soprattutto sulle aree costiere tirreniche, nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo oggi domenica 21 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in aumento sulle Alpi e su Emilia-Romagna, regioni Adriatiche centrali e meridionali, aree interne di Lazio e Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. Altrove non ci saranno particolari variazioni.

Per quanto riguarda le massime, invece, saranno in aumento su tutte le regioni, soprattutto su Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria.

VENTI

I venti saranno deboli variabili in tutta la penisola, con brezza lungo le coste.

MARI

Da mosso a molto mosso il canale di Sardegna, mentre sarà da poco mosso a mosso il mare di Sardegna, come anche lo ionio. Poco mossi o calmi tutti gli altri bacini.