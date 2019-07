Pakistan, raggiunto l’alpinista italiano rimasto ferito sul Gasherbrum: “Portiamo Francesco in salvo”

Pakistan, un alpinista italiano è ferito dopo essere caduto sulla montagna del Gasherbrum

In Pakistan l’alpinista italiano Francesco Cassardo, rimasto ferito gravemente dopo un incidente avvenuto ieri mentre scendeva dal Gasherbrum VII nel massiccio del Karakorum, è stato raggiunto oggi, domenica 21 luglio, da colleghi partiti in mattinata dal campo base. Le condizioni dello scalatore, di professione medico, sono serie ma “è molto vigile”. Agostino Da Polenza, che coordina i soccorsi, ha dichiarato ad Ansa che Cassardo sarà trasportato a una quota più bassa raggiungibile in sicurezza dagli elicotteri, che si spera arrivino domani mattina.

Ad arrivare sul posto, a quota 6300 metri, sono stati gli alpinisti Denis Urubko e Dan Bowie mentre dal campo base, secondo quanto viene riferito, si stanno preparando a muoversi anche due polacchi.

“Visto che l’elicottero non arriva abbiamo deciso di portarlo giù a piedi. Probabilmente cammineremo tutta la notte ma portiamo Francesco in salvo”, ha dichiarato Cala Cimenti, il compagno di cordata di Cassardo, in un messaggio fatto diffondere dopo essere stato raggiunto sul luogo in cui ha trascorso la notte insieme al compagno rimasto ferito. Era stato Cimenti, dopo l’incidente, a lanciare l’allarme con un messaggio su Internet con cui aveva chiarito che le condizioni dell’alpinista, rimasto cosciente, erano “gravi ma stazionarie”.

Cimenti, dopo essere tornato al campo base per recuperare il materiale necessario per un primo soccorso, era tornato da Cassaro e aveva trascorso la prima notte con lui a quota 6300 metri, tenendo i contatti con un team di medici. “Ho scavato una piazzola con un muretto per proteggerci dal vento e ho sistemato Francesco per fargli trascorrere la notte riparato”, aveva scritto il compagno di cordata.

Si è interessata al caso anche l’ambasciata italiana in Pakistan.

“In riferimento all’appello dei familiari dell’alpinista Francesco Cassardo, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Moavero conferma che da ieri con la Farnesina e l’Ambasciata si sta chiedendo alle Autorità pachistane di fare il massimo per soccorrerlo nei tempi più rapidi. Costante è il contatto coi suoi familiari”, ha scritto in un tweet la Farnesina.