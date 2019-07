Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni della settimana 22-28 luglio 2019 | Classifica segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 22-28 LUGLIO 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 22 al 28 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 22-28 luglio 2019

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa settimana per voi sarà di recupero. Ci sono diversi contrasti in corso, ma sarete in grado di risolverli entro la fine del mese. L’importante è andare avanti.

Cari Toro, questa sarà una settimana importante per voi, non a caso l’oroscopo di Paolo Fox vi indica come uno dei segni più fortunati di quest’ultima settimana di luglio. Il lavoro finalmente procede senza intoppi e si respira un’aria serena, a casa qualche problema a partire da giovedì, la vostra famiglia non vorrà proprio saperne di rimanere in disparte e avvertirà il bisogno di mettere bocca su alcune vostre scelte.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, questa sarà una settimana interessante. Secondo Paolo Fox, Venere in transito a fine mese vi permetterà di sfruttare al meglio questa parte dell’estate. Evitate però di eccedere nel fine settimana, per via di alcuni cambiamenti in casa e nel settore finanziario.

Cari Cancro, l’amore è arrivato alla soglia della vostra porta. Chi divide da tempo il cuore con un’altra persona dovrà mettere in atto alcuni cambiamenti, anche a livello economico: chi è intenzionato a sviluppare determinati progetti deve essere anche consapevole del supporto economico. Novità in vista per quei Cancro single che vogliono darsi di più all’amore.

Cari Leone, Venere è entrata nel vostro segno e vi supporterà durante questa lunga settimana. Sono favoriti i nuovi incontri per quelli di voi che non hanno ancora trovato l’amore. Cielo sereno anche per il lavoro, potreste anche ricevere delle nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox settimana 22-28 luglio | Vergine

Cari Vergine, siete entrati in una sorta di limbo, avvertite una forte indecisione soprattutto nella sfera sentimentale e avete bisogno di definire con le etichette quello che avete tra le mani. Non dimenticatevi del lavoro, potrebbero insorgere alcuni impegni.

Cari amici della Bilancia, munitevi di pazienza soprattutto in questo periodo perché siete in fase di rinascita. Alcuni di voi avvertiranno il bisogno di scappare da alcune relazioni difficili, non avete più la testa e il cuore adatto a reggere determinate situazioni. Il lavoro, in compenso, regala qualche soddisfazione.

Cari amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox intorno al fine settimana potrebbero subentrare alcuni conflitti anche di coppia. Chi invece non ha ancora trovato l’amore avvertirà una forte tensione. Il lavoro comporta cambiamenti, alcuni anche difficili da accettare, ma avete bisogno di fare progetti per il vostro futuro quindi cogliete la palla al balzo per definirli.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Cari Sagittario, questa non sarà una settimana piacevole per voi che avete deciso di concedervi all’amore e in cambio riceverete soltanto storie da poco conto, amori fugaci che non vale neanche la pena ricordare. Nel lavoro anche si respira qualche tensione qua e là.

Cari Capricorno, se avete intenzione di avanzare qualche pretesa a lavoro, smorzate un po’ le tensioni che negli ultimi tempi sono aumentate. In amore siete in fase di recupero, evitate scenate di gelosia.

Cari Acquario, l’influenza di Marte non vi aiuterà a essere abbastanza lucidi in amore. Per fortuna, il tempo è dalla vostra parte e vi aiuterà a schiarirvi le idee. Nel settore lavorativo si procede molto a rilento, quindi non avrete presto le soddisfazioni di cui avete bisogno.

Cari Pesci, chi di voi ha sperimentato una crisi di coppia negli ultimi tempi sarà in grado di lasciarsela alle spalle e ricominciare da capo, come se niente fosse accaduto. Un po’ di pazienza nel campo professionale, soltanto a novembre potreste avere dei riscontri pratici e soddisfacenti.