Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 21 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi, domenica 21 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 21 luglio 2019: Cancro, Leone, Bilancia, Scorpione, Sagittario

Tra i segni fortunati di oggi 21 luglio 2019 abbiamo il Cancro, che sta progettando il futuro in maniera importante insieme al partner, senza alcun rimorso. Al contrario di come pensava solo qualche settimana fa.

Molto bella la domenica anche del Leone, che continua a onorare la fama di segno fortunato dell’anno con un’altra giornata all’insegna dell’intraprendenza, soprattutto in ambito lavorativo.

Anche la Bilancia non se la passerà affatto male, nonostante la stanchezza per la settimana lavorativa appena passata. Gli amici nati sotto questo segno, infatti, passeranno dei bei momenti con la famiglia.

Lo Scorpione invece si sentirà pieno di energia, grazie all’incontro di ieri con una persona speciale, mentre il Sagittario, soprattutto se single, si sente nuovamente il cuore in fibrillazione per una persona.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

C’è anche il rovescio della medaglia. Per alcuni segni quella di oggi sarà una giornata negativa. In primis per il Toro, triste a causa di alcuni litigi in famiglia per motivi che non ha ancora compreso appieno.

Sarà una brutta domenica anche per la Vergine, fiaccata dalla noia e dall’apatia e che si sente inesorabilmente sola. Male anche il Capricorno, alla ricerca disperata di qualche novità che possa svegliarlo e staccarlo dalla routine.

Alla ricerca di un brivido anche i Pesci single, che vivono un periodo in cui sentono il bisogno di una persona speciale accanto ma non riescono a trovarne una.