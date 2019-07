Oroscopo Paolo Fox 21 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 21 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 21 luglio 2019, segno per segno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

I segni fortunati di domenica 21 luglio

L’oroscopo di Branko di oggi

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX: 15-21 LUGLIO

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, questo mese di luglio – unito ad agosto – vi può portare tante novità. Ma a tal fine è essenziale che il vostro sia un atteggiamento costruttivo e non distruttivo. Agite perché le rivoluzioni che volete nella vostra vita diventino realtà. Iniziate a pensarci fin da questa domenica. Chi ha tempo non aspetti tempo.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

In questa domenica sarete intristiti da qualche discussione di troppo in famiglia. Inoltre, in coppia ultimamente avete notato che il rapporto con il partner non è come prima. Cosa è successo? Inizierete a pensare che il vostro compagno abbia un’altra. Cercate di indagare senza essere indiscreti.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Gemelli

I Gemelli in questa domenica penseranno soprattutto alle proprie finanze. Chi di voi ha un’attività in società con un amico inizia a pensare a mettersi in proprio. Ci vuole coraggio, ma anche fortuna per non rovinare un rapporto di amicizia a cui tenete molto. Abbiate pazienza, non prendete decisioni affrettate.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cancro

Sarà un’ottima giornata per il Cancro quella di oggi. Iniziate a fare progetti seri per il futuro, insieme al partner se siete in coppia, da soli se siete single. L’importante è perseguire i propri sogni. Sul lavoro, settimana prossima potrebbe essere molto impegnativa. Riposatevi a dovere.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019

Leone

Amici del Leone, iniziate a organizzare alcuni importanti incontri per settimana prossima. Soprattutto se hanno a che fare con il vostro futuro lavorativo. Approfittate dell’estate, quando tutti si riposano o rimandano le cose importanti a settembre, per anticipare eventuali competitor e cogliere tutte le opportunità che trovate.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 luglio 2019 | Vergine

Per la Vergine sarà una domenica al di sotto delle aspettative. Avete aspettato così tanto il weekend, per poi scoprirvi incredibilmente colpiti dalla noia e dall’apatia. Non avete voglia di uscire, né di incontrare persone. Occhio a non passare troppo tempo da soli, altrimenti la tristezza non farà che aumentare.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Bilancia

Sarà una domenica tutto sommato interessante per la Bilancia, nonostante si senta ancora la stanchezza per una settimana fatta di alti ritmi. Evitate i conflitti con le persone a cui volete bene, anzi passate più tempo possibile con il partner e con la vostra famiglia. Il lavoro vi stressa molto, ma oggi non pensateci.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Scorpione

Vi sentirete pieni di energia in questa domenica 21 luglio. Il motivo sta tutto nell’incontro di ieri con una persona speciale, che vi ha reso felici e soprattutto vi ha molto sorpreso in positivo. Quelli tra voi che sono in coppia, invece, vivranno un momento di stallo. Ma niente che non si possa risolvere con il giusto dialogo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, avete incontrato una persona che finalmente dopo tanto tempo vi fa battere forte il cuore. Pensate che sia quella giusta: è carina, affettuosa, sorridente e positiva. L’unico consiglio che vi danno le stelle è quello di non tuffarvi a capofitto, ma di prendere le cose con calma. Se son rose, fioriranno.

Capricorno

Il Capricorno in questa domenica sarà alla disperata ricerca di novità. Ultimamente avete affrontato con un po’ di superficialità i problemi della vita e avete gestito male alcuni incontri che potevano essere proficui a livello professionale. Settimana prossima sarà decisiva per il vostro futuro: è meglio che vi facciate trovare concentrati.

L’OROSCOPO DEL 2019

Acquario

Amici dell’Acquario, ultimamente avete avuto le mani bucate. Avete speso moltissimi soldi per cose futili e adesso vi ritrovate con il portafogli praticamente vuoto. Per fortuna c’è sempre qualcuno disposto ad aiutarvi. Nel frattempo, alcuni di voi potrebbero avere una nuova occasione in amore. Da non perdere.

Pesci

Sarà una domenica particolare per i Pesci, che sentiranno il bisogno di protezione da parte di una persona speciale. Non fatevi prendere però dalla nostalgia per una persona che è ormai uscita dalla vostra vita. Piuttosto impegnatevi affinché possiate trovare qualcuno di altrettanto importante. Ne avete tutte le potenzialità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI