Oroscopo di oggi 21 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 21 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 21 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI:

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

L’oroscopo di Branko di oggi

Oroscopo di oggi domenica 21 luglio 2019

Ariete

Per l’Ariete sarà una domenica molto impegnativa, dal momento che il lavoro vi insegue anche quando dovreste essere liberi. Che fare? Da un lato vorreste fregarvene e pensare a voi, ma avete troppa paura di quello che potrebbero pensare di voi i capi. Quindi, vi metterete al lavoro. E lo stress aumenterà.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

Per il Toro invece sarà una bella giornata, soprattutto grazie ad alcuni amici che vi faranno dimenticare qualche problemino avuto in settimana. Per molti di voi non è il momento di pensare al grande amore, ma non deve essere un problema. Evidentemente non è ancora il momento giusto.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DEL 2019

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 21 luglio 2019 | Gemelli

In questa giornata sentirete che gli astri non saranno dalla vostra parte. Contrattempi, malanni e qualche litigio di troppo in coppia vi renderanno questa domenica semplicemente un inferno. Non datevi per vinti, però: per come siete fatti, vi basta una piccola buona notizia per ritrovare il sorriso. E non è detto che ciò non accada prima della serata.

Cancro

Ultimamente vi siete accontentati. In tutto: in amore, in famiglia, ma soprattutto sul lavoro. Da piccoli avevate dei sogni grandissimi e ora sembra quasi che fossero solo delle illusioni. Vi siete appiattiti sulla vostra professione, che non vi stimola né vi soddisfa. Le stelle vi suggeriscono che non è mai troppo tardi per invertire la rotta.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Amici del Leone, occhio a quello che dite oggi. Vi sentite allegri, forse un po’ troppo, e in alcuni momenti potreste non accorgervi che le vostre parole possono ferire le persone a voi più vicine. Le stelle vi consigliano di essere prudenti per evitare malumori e discussioni del tutto inutili.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 21 luglio 2019 | Vergine

In questa domenica la Luna e Giove remeranno contro di voi, ma non temete. Le altre stelle sono pronte a darvi una mano e a bilanciare i malumori della mattinata. Dopo pranzo riceverete una bella notizia da un’amica che vi renderà felicissimi. Così dimenticherete la rabbia del mattino.

Bilancia

Amici della Bilancia, oggi siete in formissima. Ultimamente vi siete dedicati un po’ a voi stessi e al vostro corpo e oggi continuate così. Fate sport, specie se avete accanto una persona speciale, ma ricordate di passare anche del tempo in famiglia. Non ve ne pentirete.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Scorpione

Oggi, per voi dello Scorpione, sarà una giornata dai due volti. Da un lato avete un peso sul cuore, perché una persona speciale si è molto allontanata da voi e ancora non ne avete capito il motivo. Dall’altro, però, quelli tra voi che stanno vivendo una relazione molto duratura riceveranno una notizia bellissima.

Oroscopo di oggi 21 luglio 2019 | Sagittario

Per il Sagittario è il momento di rivoluzionare la propria casa. Che sia semplice manutenzione o la voglia di cambiare appartamento, in questa giornata assecondate il vostro cuore. Le stelle infatti sono pronti ad appoggiare ogni vostra scelta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Capricorno

Amici del Capricorno, quanti pensieri! Molti di voi hanno da poco cambiato lavoro, lasciando il sicuro per l’incerto – bensì più stimolante – e adesso hanno un po’ paura. Per fortuna, però, il partner vi fa sentire la sua vicinanza e solo accanto a lui vi sentite protetti. Se siete single, avete conosciuto da poco una persona che però vi fa molto penare.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Acquario

L’Acquario ultimamente è impegnato in grandi acquisti. Siete in vena di compere, ma non vi rendete conto che a volte rischiate di svenarvi e di svuotare inesorabilmente il vostro portafogli. Le stelle vi consigliano di darvi una calmata e di passare più tempo con la vostra famiglia.

Pesci

Che giornata, amici dei Pesci! Oggi siete semplicemente incredibili: vi sentite bene, fisicamente e psicologicamente. Avete ricevuto una bella notizia sul lavoro e ora vi godete il traguardo raggiunto dopo tanto duro impegno. In amore, poi, soprattutto in serata passere momenti ad alto tasso erotico.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni, segno per segno, di oggi domenica 21 luglio 2019

L’oroscopo di Branko di oggi

I segni fortunati di domenica 21 luglio