Oltre 40 anni fa Michele Ferrero, proprietario storico dell’omonimo gruppo che ha inventato la Nutella, scrisse ai responsabili da lui nominati elencando le regole da seguire nei rapporti con il personale dell’azienda.

Tanto è stato scritto sull’inventore della Nutella. Michele Ferrero è l’uomo che ha reso la crema spalmabile di nocciole inventata dal padre Pietro l’iconico prodotto riconoscibile in tutto il mondo che conosciamo anche oggi, nato come simbolo della qualità e della bontà dei prodotti e delle nocciole italiane all’estero.

Ma nulla come questo documento rende la statura imprenditoriale e umana di Michele Ferrero e il profondo rispetto che egli nutriva per tutti i suoi collaboratori.

Massime da seguire nei contatti con il personale: “Quando parli con un individuo ricorda: anche lui è importante”

1. Nei vostri contatti mettete i vostri collaboratori a loro agio: dedicate loro il tempo necessario e non le “briciole”, preoccupatevi di ascoltare ciò che hanno da dirvi, non date loro l’impressione che siate sulle spine. Non fateli mai sentire “piccoli”. La sedia più comoda del vostro ufficio sia destinata a loro.

2. Prendete decisioni chiare e fatevi aiutare dai vostri collaboratori, essi crederanno nelle scelte a cui hanno concorso

3. Rendete partecipi i collaboratori dei cambiamenti e discutetene prima della loro attuazione con gli interessati

4. Comunicate gli apprezzamenti favorevoli ai lavoratori, quelli sfavorevoli comunicateli solo quando necessario, in quest’ultimo caso non limitatevi a una critica, ma indicate ciò che dovrà essere fatto nell’avvenire perché serva a imparare

5. I vostri interventi siano sempre tempestivi: “Troppo tardi” è pericoloso quanto “Troppo presto”

6. Agite sulle cause più che sul comportamento

7. Considerate i problemi nel loro aspetto generale e non perdetevi nei dettagli, lasciate ai dipendenti un certo margine di tolleranza

8. Siate sempre umani

9. Non chiedete cose impossibili

10. Ammettete serenamente i vostri errori, vi aiuterà a non ripeterli.

11. Preoccupatevi di quello che pensano di voi i vostri collaboratori.

12. Non pretendete di essere tutto per i vostri collaboratori, in questo caso finireste per essere niente.