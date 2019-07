Se c’è una guerra in corso tra Kate Middleton e Meghan Markle, una battaglia l’ha vinta la duchessa di Sussex, che per una classifica del Time è tra le 25 persone più influenti sui social network.

Insieme al marito Harry, Meghan Markle si è aggiudicata un posto nella classifica degli influencer più seguiti ed efficaci sui social network secondo la rivista americana Time.

La prestigiosa classifica Time premia le persone capaci di veicolare al meglio i propri messaggi attraverso canali di comunicazione digitale.

Basta sbirciare tra i compagni di podio di Harry e Meghan Markle per rendersi conto della sua autorevolezza: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la politica e attivista statunitense Alexandria Ocasio Cortez e la cantante idolo degli adolescenti Ariana Grande.

Ora ci sono anche Harry e Meghan Markle, che con la creazione dell’account social Sussex Royal, staccato dunque da quello ufficiale della Royal Family, hanno mostrato di tenerci a far valere la propria voce e identità di coppia nel mondo dei social network. E la rivista statunitense Time sembra essersene accorta, inserendo Meghan Markle e Harry nella classifica.

Il posizionamento di Meghan Markle tra i 25 della classifica del Time risulta una bella ricompensa per i duchi di Sussex, che avevano subito diverse critiche e insulti per la scelta di andare soli su Facebook, Instagram e Twitter. Subito dopo l’apertura del profilo @sussexroyal, tutti avevano pensato che l’atto facesse parte della sottile guerra fredda in corso tra le due principesse, Meghan Markle e Kate Middleton, che sembrano essere sempre in eterna competizione.

Non sappiamo come Kate Middleton abbia preso la notizia del posizionamento di Meghan Markle nella classifica delle 25 persone più influenti sui social del Time. Sappiamo però che la duchessa di Cambridge, da parte sua, si è presa alcune soddisfazioni fuori dal mondo social.

Kate è senza dubbio la favorita dalla Regina Elisabetta, e i suoi comportamenti sembrano più degni di una principessa rispetto a quelli della cognata Meghan Markle. Inoltre, non è stata vittima delle polemiche che hanno invece coinvolto la duchessa di Sussex per le scelte relative al battesimo del piccolo Archie Harrison.

E per finire, se la relazione tra Harry e Meghan è spesso travolta da scandali, rivelazioni, e dal temperamento non troppo tranquillo di lei, la coppia più matura della Royal Family, Kate e William, appare decisamente più solida. Non senza intoppi e litigi, i due, sopratutto nell’ultimo periodo, stanno vivendo una fase serena della relazione.

Lo dimostra anche il fatto che i due, insieme ai tre figli, hanno pianificato una vacanza estiva da sogno per tutta la famiglia. Presto Kate, Harry, George, Louis e Charlotte partiranno alla volta dell’isola caraibica di Mustique per trascorrere le ferie.

Ma Meghan e Harry hanno sempre Instagram.

