Il viaggio di Fanny streaming, ecco dove vedere in tv e in diretta il film

Il viaggio di Fanny è un film del franco-belga del 2016 diretto da Lola Doillon ed è tratto da una storia vera.

Fanny Ben-Ami ha infatti pubblicato nel 2011 un’autobiografia romanzata intitolata “Le journal de Fanny”, raccontando quello che è successo a lei e a un gruppo di bambini nel 1943.

All’epoca, Fanny aveva soltanto 13 anni mentre la Francia veniva occupata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Fanny, come le sue sorelle e gli altri bambini che incontra in un paesino di montagna, è ebrea ed è costretta a scappare per evitare di perire sotto le mani tedesche.

Tutto quello che c’è da sapere su Il viaggio di Fanny

Insieme agli altri bambini, Fanny escogita una fuga per arrivare in Svizzera. Un racconto che vuole rendere i bambini di oggi più coscienti del dramma di un tempo che anche i più piccoli hanno dovuto affrontare.

Ma dove vedere Il viaggio di Fanny?

Il viaggio di Fanny streaming | Dove vedere in tv

Il film viene trasmesso in prima serata su Canale 5. Domenica 21 luglio 2019 il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset si anima con una pellicola drammatica e toccante che aprirà il cuore di molti a cruente verità.

Chi vuole gustarsi il film in prima serata su Canale 5 può pigiare il tasto 5 del telecomando, oppure il tasto 505 per la versione HD e il tasto 105 per la pay-tv di Sky.

La trama completa de Il viaggio di Fanny

Il viaggio di Fanny streaming | Dove vedere il film in diretta

Chi invece vuole seguire Il viaggio di Fanny in diretta streaming può farlo questa sera, domenica 21 luglio 2019, tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che permette all’utente di accedere tramite pc, smartphone e tablet ai propri servizi. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma tramite email o anche Facebook, dopodiché selezionare il programma che vi interessa di più.

Chi invece questa sera è impegnato e non può guardare il film in diretta, grazie all’opzione on demand MediasetPlay permette all’utente di recuperare il film anche in un secondo momento.