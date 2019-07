Elisa Isoardi risponde a chi la critica per il peso. Qualche tempo fa, la showgirl ha ammesso, in un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Di Più Tv, di aver preso qualche chilo per via della conduzione de La Prova del Cuoco.

“In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”, ha detto a Di Più Tv la Isoardi.

La risposta a chi l’ha criticata per il peso arriva nell’ultimo numero di Gente, dove la conduttrice si mostra in tutta la sua bellezza mediterranea in un topless sensuale che mostra le sue forme, coperte dalle braccia, ma comunque in vista.

Il topless mozzafiato di Elisa Isoardi: “Dopo Matteo, ho ripreso in mano la mia vita” | FOTO HOT

Solo uno slip blu a pois bianchi e nient’altro addosso. Così Elisa Isoradi lancia un messaggio forte a tutte le donne: quello del peso, in fondo, non è un problema. La Isoardi ha pubblicato lo scatto in topless sul suo account Instagram e in tanti hanno commentato dimostrando di apprezzare non poco le forme della conduttrice tv.

Sul settimanale Gente, Elisa Isoardi torna a parlare del suo peso e delle sue forme e risponde alle critiche. “Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in su”, ha detto convinta la presentatrice del programma di Rai1.

Elisa Isoardi si lascia andare e su Gente precisa che in questo momento sente di poter libera da qualsiasi pregiudizio. Ha ripreso in mano la sua vita, “dopo un periodo complicato”, spiega la conduttrice.

Il periodo complicato a cui fa riferimento sono i quattro anni di fidanzamento con il vicepremier leghista Matteo Salvini. La relazione, interrotta lo scorso autunno, ha segnato molto la vita della Isoardi, che però ora sente finalmente di aver chiuso un capitolo.

“Ne sono uscita da sola mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di avere. Oggi sono fiera e forse traspare. La solitudine all’interno della coppia mi ha portato a chiudere. Mi sono fatta molte domande, ho cercato di capire se e dove avessi sbagliato. Prendere decisioni, seppur complesse e sofferte, porta a una crescita e io oggi se mi guardo allo specchio mi vedo più donna, più saggia”, spiega Elisa Isoardi.