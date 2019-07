Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 21 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, domenica 21 luglio 2019:

Concorso ENEA per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche

L’ENEA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per titoli ed esame colloquio per ottenere diciannove assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche.

Nell’avviso di selezione in versione integrale trovate riportate le condizioni generali di partecipazione, i requisiti d’ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di assegnazione dei punteggi.

Ancora, trovate l’allegato A contenente le specifiche tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame di colloquio. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito.

Comune di Formia ricerca mobilità volontaria

Il comune di Formia ha messo a disposizione 3 posti per un impiego a tempo pieno e indeterminato:

un funzionario esperto in materia di SUAP ed attivita’ produttive, categoria D;

un funzionario esperto in materia di turismo e promozione della citta’, categoria D;

un ingegnere ambientale, categoria D.

E’ possibile presentare la domanda entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale (19 luglio 2019).

Trovate il bando sul sito, sezione Bandi, Gare e Concorsi.

