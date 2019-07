Buon compleanno, George! 7 curiosità sul principino più amato del mondo

Il 22 luglio è un giorno importante nel Regno Unito: è il compleanno del principe George. Il primogenito dei duchi di Cambridge compie sei anni e resta ancora il preferito dei sudditi. Il più grande dei figli di William e Kate è nato in un giorno caldo del 2013, alle 15.24.

Per via delle sue faccette buffe, George è diventato sin da subito protagonista di meme nati proprio per scherzare sull’atteggiamento sempre un po’ sprezzante del primo dei tre figli di William e Kate.

Lui ancora non lo sa, ma il principe George è destinato a diventare re. Il primogenito del principe William è il terzo in linea di successione per il trono, ma il duca di Cambridge ancora non gliel’ha rivelato.

Ci sono delle curiosità sulla vita del principe George che forse non conoscete e che vi proponiamo in occasione del suo sesto compleanno.

1. Il suo sogno è quello di pilotare un elicottero. A dirlo al mondo intero è stata Kate, che in occasione di un’intervista ha rivelato che il suo bambino ama gli aerei. Pare proprio che il piccolo George sia rimasto affascinato dal lavoro del papà, che a lungo ha pilotato le ambulanze aeree. Celebre la foto in cui si vede il principino in elicottero con le cuffie.

2. Come tutti i bambini (e non solo) il principe George impazzisce per la pizza. Pare che il piatto tutto italiano sia tra i preferiti del primogenito dei duchi di Cambridge, insieme ai pancakes. Come dargli torto!

3. Al contrario del resto del mondo, invece, il principe George ha una moneta che lo commemora. Quando è nato, infatti, in Canada e in Australia sono state emesse delle monete commemorative dalla Royal Mintinglese.

4. Non solo monete: il principino compare anche in un francobollo. George ha posato insieme a papà William, a nonno Carlo e alla bisnonna per il novantesimo compleanno della Regina Elisabetta II.

5. Proprio a proposito della bisnonna, George adora letteralmente la Regina. William e Kate hanno rivelato che il piccolo ha addirittura inventato un vezzeggiativo con cui ama chiamare la nonna: Gan Gan: “Lo chiama così da quando ha due anni e mezzo”, ha detto la mamma in un’intervista.

6. Il principe George ama giocare a tennis e ha persino palleggiato con Roger Federer, come ha rivelato mamma Kate. In realtà in famiglia tutti amano giocare a tennis. Basti pensare che Kate Middleton è la madrina di uno dei tornei più importanti al mondo, Wimbledon, per capire l’importanza di questo sport a casa dei duchi di Cambridge. In pochi sanno che a Londra, il principe George frequenta il prestigiosissimo Hurlington Club.

7. In pochi lo ricordano, ma il piccolo George ha avuto il coraggio di ricevere l’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama in vestaglia. Sì, in vestaglia. Era il 2016 e George aveva appena tre anni quando accoglieva il presidente Usa con una candida vestaglietta e le babbucce.

