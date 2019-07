Cate McCall Il confine della verità: trama, cast e streaming del film

Cate McCall – Il confine della verità è un film drammatico made in USA nel 2013. Alla regia Karen Moncrieff.

La pellicola vede come protagonista Kate Beckinsale, nota principalmente per film come Pearl Harbor, Van Helsin e The Aviator.

Vediamo insieme di cosa parla il film

Cate McCall Il confine della verità | Trama

Nell’assolata Los Angeles, California, Cate McCall è una giovane e brillante avvocatessa con un debole per la bottiglia che sta cercando di disintossicarsi. Un giudice con cui Cate non va troppo d’accordo l’ha sottoposta a un test antialcolico e l’Ordine degli avvocati la penalizza confinandola in prova presso un tribunale minore.

Cate sta conducendo anche una battaglia parallela e altrettanto rischiosa: la donna vuole evitare che la sua bambina venga affidata all’ex marito, il quale è pronto a trasferirsi a Seattle.

Il caso a cui deve lavorare la protagonista riguarda una donna, Lacey, condannata in primo grado all’ergastolo per omicidio. Grazie al supporto del collega Bridges, Cate riesce a farla assolvere in appello, presentando anche una tesi accurata riguardo la violenza subita dalla donna da un investigatore di polizia.

ATTENZIONE, ALLARME SPOILER.

Purtroppo per la protagonista non si mettono bene le cose: perde la causa contro il marito e scopre soltanto a posteriori che Lacey le ha mentito e non è così innocente come le ha voluto far credere.

Cate McCall Il confine della verità | Cast

Qual è il cast del film? In primis, abbiamo la protagonista Kate Beckinsale, che ha recitato in tante pellicole importanti come Pearl Harbor, Una sola verità, Amore e inganni, Serendipity, The Aviator e tanti altri ancora. Nella pellicola interpreta l’instabile avvocatessa che cerca di rimettere in riga la propria vita a partire dalla sua vita privata.

Al suo fianco vedremo James Cromwell che interpreta il giudice Jamison Sumpter, Mark Pellegrino che interpreta il detective Robert Welch, Clancy Brown che interpreta Randall Brinkerhoff, Nick Nolte nelle vesti del collega Bridges e Taye Diggs.

Cate McCall Il confine della verità | Streaming

Dove vedere la pellicola? Il film viene mandato in prima serata domenica 21 luglio 2019 su Rai 3. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay, mentre chi non può seguire questa sera la diretta televisiva può recuperare il film in un secondo momento grazie alla funzione on demand di RaiPlay.