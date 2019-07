🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 20 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Quella notte sulla Luna | Ciao Darwin 7

Nuova giornata per sapere chi si è aggiudicato gli ascolti tv più alti nella serata di ieri, 20 luglio 2019. Giornata particolare, quella di ieri, perché ha celebrato i 50 anni dall’allunaggio, una data importante che la Rai ha voluto celebrare in prima serata con Quella Notte sulla Luna, avvalendosi della collaborazione di Piero e Alberto Angela.

Canale 5 ha giocato nuovamente la carta della replica con Ciao Darwin 7, ormai in onda da un mese sul canale ammiraglio Mediaset.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di sabato 20 luglio 2019?

Ascolti tv | 20 luglio 2019 | Sabato| Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Su Rai 1 Quella notte sulla Luna ha conquistato 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Ciao Darwin 7 su Canale 5 ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai 2, invece, La Doppia Vita di mio Marito ha ottenuto un seguito di 1.458.000 spettatori (9.9%).

Italia 1 con Jurassik Park III ha interessato 723.000 spettatori (5%), mentre Adidas Vs Puma – Due fratelli in Guerra su Rai 3 è stato guardato da 615.000 spettatori (4.4% di share).

Su Rete4 Una vita ha ottenuto 865.000 ascolti tv con il 6.3% di share, mentre su La7 Little Murders ha registrato 229.000 spettatori con uno share del 2.2%.

Su Tv8Oscar Pistorius – Campione Omicida ha guadagnato 218.000 spettatori 1.5%, mentre infine sul Nove The Counselor – Il Procuratore ne ha intrattenuti 205.000 (1.5% di share).

Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Per quanto riguarda la fascia di access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto anche ieri sera un buon risultato con il 17.9% di share, pari a 2.182.000 spettatori spettatori. Non male anche per Canale 5 che con Paperissima Sprint ha visto una media di 2.526.000 spettatori (con uno share del 15.1%).

Su Rai3 La Mia Passione ha invece intrattenuto 656.000 spettatori (4.5% di share), mentre su Italia 1 CSI ne ha interessati 654.000 (4.6%).

Su Rete 4 Stasera Italia è stato visto da 807.000 spettatori (pari al 5.7% di share), mentre su La7 In Onda ha ottenuto 578.000 spettatori nella battaglia per gli ascolti tv (2.6%). Su TV8 4 Ristoranti lo hanno è piaciuto a 370.000 (2.6) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 185.000 (1.3%).